Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki ay turist sayısında yüzde 3,96 gerileme olmuştu. Nisandaki bu olumlu tablo, aynı zamanda beş yılın en büyük yıllık artışı anlamına geliyor. Önceki ay 1 milyon 587 bin olan yabancı ziyaretçi sayısı nisanda 2 milyon 70 bin 322’yi gördü. Uçak krizi sonrası Rusya’nın Türkiye’ye seyahatleri yasaklamasıyla 2016 sonunda yüzde 80 azalan Rus turist sayısında nisanda rekor artış yaşandı. Geçen yılın aynı ayına göre Türkiye’ye giriş yapan Rus turist yüzde 485 arttı. Nisan 2017’de Türkiye’ye en çok turist göndere ülkeler ise sırasıyla 262 bin 730 ile Almanya, 181 bin 865 ile Rusya, 180 bin 478 ile Gürcistan, 147 bin 231 ile Bulgaristan ve 119 bin 998 ile İran olarak gerçekleşti.



Oteller doldu

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye genelinde otel doluluğunun nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 arttığını duyurdu. Veri analiz şirketi STR Global’in TÜROB için hazırladığı “Nisan 2017 Ülke Performans Raporu”na göre, Türkiye’nin Nisan 2017 otel doluluğu, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 15,7 artışla yüzde 61,2 olarak kaydedildi. Nisan 2016’da bu oran yüzde 52,9 seviyesindeydi. Ocak-Nisan 2017 döneminde ise otel doluluğu yüzde 5,8 artarak yüzde 53,8 oldu. 2017 yılı ilk 4 ay oda gelirlerinde en büyük kaybı yaşayan ülke yüzde 23,3 düşüşle Türkiye oldu. Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli de 59 avroya geriledi. Son 1,5 yıldır turizmdeki sıkıntıdan en fazla etkilenen İstanbul’da doluluk artışı nisan ayında yüzde 30’a yaklaştı. İstanbul’un Nisan 2016’da yüzde 50,6 olan doluluk oranı, Nisan 2017’de yüzde 27,9 arttı ve yüzde 64,8 olarak ölçüldü.



