Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 28 Temmuz ile biten haftada 1 milyar 998 milyon dolar artarak 106 milyar 762 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 643 milyon dolar artarak 85 milyar 823 milyon dolardan 87 milyar 466 milyon dolara yükseldi. Altın rezervlerinde 28 Temmuz haftasında 355 milyon dolar artışla 18 milyar 941 milyon dolardan 19 milyar 296 milyon dolara çıktı.