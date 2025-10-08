182 yıllık dergi el değiştiriyor: Piyasa değeri 1,1 milyar doları aşacak!

Britanyalı yatırımcı Lynn Forester de Rothschild, ailesinin The Economist’teki yüzde 26,7 oranındaki hissesini satışa çıkardı. Rothschild, yalnızca kendisine ait yüzde 20’lik hisseyi satacağına yönelik iddiaları asılsız bıraktı. Satış işleminin en yüksek değer üzerinden gerçekleşmesiyle Economist Group’un toplam değeri yaklaşık 800 milyon sterlin (1,1 milyar dolar) seviyesine ulaşacağı aktarıldı. Bu satış, 182 yıllık derginin son 10 yıldaki en önemli el değiştirmesi olarak dergi tarihine geçecek.

AİLENİN OY HAKKI YÜZDE %20

Axios'de yer alan bilgilere göre; aile, şirkette oy kullanma hakkı veren hisselerin yaklaşık yüzde 20’sine sahip bulunuyor. Şirket yapısı gereği, bir kişi veya grubun yüzde 20’den fazla oy hakkı bulundurmasına izin verilmiyor.

Aileye ait tüm hissenin yaklaşık 400 milyon sterlin (537 milyon dolar) değerinde olması bekleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, şirkete ilişkin son büyük işlemde yayın kuruluşunun değeri yaklaşık 1,1 milyar sterlin (1,5 milyar dolar) olarak belirlenmişti.

DERGİNİN BAĞIMSIZLIĞI DEVAM EDECEK

Rothschild ailesinin danışmanlarının, hâlihazırda ABD ve Birleşik Krallık merkezli alıcılarla görüşmeler yürüttüğü öğrenildi. Bu alıcıların çoğunun, dergiye yatırım yaparken editoryal bağımsızlığın korunmasına önem veren gruplardan oluştuğu ifade ediliyor.

1843 yılında kurulan The Economist Group, dijital dönüşümün oluşturduğu zorluklara rağmen bağımsız ekonomi yayıncılığının en güçlü markalarından biri olmayı sürdürüyor.

1,25 MİLYON ABONESİ BULUNUYOR

Şirketin şu anda 1,25 milyon abonesi bulunuyor. Bunların yüzde 66’sı yalnızca dijital abonelik kullanıyor. 2021’de toplam abone sayısı 1,1 milyon iken, dijital abonelerin oranı yüzde 44 seviyesindeydi.

Şirketin son kamuya açık gelir raporuna göre, yıllık gelir yaklaşık 369 milyon sterlin (495 milyon dolar) düzeyinde gerçekleşti. Kâr marjı ise yüzde 17 olarak kaydedildi.