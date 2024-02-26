'Baron' Jacob Rothschild öldü! 'İsrail'i biz kurduk' itirafında bulunmuştu

Dünyanın en zengin ailelerinden Rothschild ailesinin şu anki baronu Lord Jacob Rothschild, 87 yaşında öldü. Rothschild, bir röportajında Filistin'de siyonist bir devlet kurulmasının ailesi tarafından sağlandığını ve bu plana ulaşmanın 3 bin yıl sürdüğünü ifade etmişti.

Dünyanın en zengin ailelerinden olan Rothschild ailesinin baronu olarak nitelendirilen Lord Jacob Rothschild hayatını kaybetti.

87 yaşındaki Jacob Rothschild'in uzun bir süredir devam eden sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.

'İSRAİL'İ BİZ KURDUK' İTİRAFI

Rothschild'in ölümünün ardından 2017 yılında verdiği röportaj tekrar gündeme geldi. Dünyanın en zengin ailesi olarak bilinen Rothschild Ailesi'nin 'baronu' Jacob Rothschild'in 2017 yılında İsrail'in kuruluşuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Röportajda, "Balfour Deklarasyonu" olarak bilinen 2 Kasım 1917'de dönemin Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour'un o dönem için siyonistlerin önemli figürlerinden olan Walter Rothschild'e yazdığı bir mektuptan alıntılar da yapılmıştı. Jacob Rothschild, 'Balfour Deklarasyonu'nu "Yahudi halkının tarihindeki en olağanüstü anlardan biri" olarak nitelendirirken "Buna ulaşmanın 3 bin yıl sürdüğünü" ifade etmişti.