Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Türkiye ve yakın coğrafyamızın çoğunluğunun tercihi olan muhafazakâr tatil seçenekleri ülke genelinde giderek yaygınlaşıyor. Son dönemlerde turizm sektörünün Körfez ve Orta Doğu odaklı yükselişi muhafazakâr konseptin önem kazanmasını sağladı. Özellikle Arap ülkelerinden Türkiye’ye gelen turist sayısının 2016’dan itibaren 3 milyona ulaşmış olması yatırımlar açısından önemli değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Helal konseptin küresel büyüklüğünün önümüzdeki 3 yıl içerisinde 200 milyar doları aşması beklenirken, seyahat edecek Müslüman turist sayısının ise 168 milyon olabileceği tahmin ediliyor. Türkiye’de yaşanan bu konsept dönüşümünde turizmin geleceği konusundaki rapor ve öngörülerin de etkili olduğu konuşuluyor.

OTEL SAYISI 350’Yİ AŞTI

Ülke genelinde muhafazakâr otel sayısının 350’yi aştığı bilgisini veren Retaj Royale İstanbul Genel Müdürü Hakan Korik, Arap turistlerin Türkiye’ye ilgisinin daha da artmasıyla birlikte gelecek 5 yıl içerisinde normal konseptle muhafazakâr tesislerin başa baş gidebileceğini öngördüklerini söyledi. Korik, hâlihazırda ülkemizde, 12 bin yatak kapasitesine sahip muhafazakâr otel bulunduğunu belirterek “Buna rağmen en az 15 bin yatak kapasiteli otele daha ihtiyaç var” dedi.

ARAP TURİST DAHA ÇOK HARCIYOR

Hakan Korik, Arap turistlerin kişi başı Türkiye’ye bıraktıkları gelirin diğer ülkelerden gelenlere göre yüksek olduğuna da dikkati çekti. Arap turistlerin kişi başı günlük harcama tutarının 600 dolardan fazla olduğunu paylaşan Korik “Arap turistlerin ailesi ile birlikte tatile çıkması da büyük avantaj sağlıyor. En az bir hafta kaldıkları düşünüldüğünde 8-9 bin dolar kadar para bırakıyorlar. Kısacası bu da Avrupalı ile kıyasladığımızda 1’e 10 gibi bir kazanç demek” diye konuştu. Korik, Körfez ve Arap ülkelerinden gelen turistlerin öneminin her geçen gün arttığını vurgulayarak, iç pazarda bu alanda hizmet veren daha çok otel olması gerektiğinin altını çizdi.

HEDEFİMİZ ANADOLU’YA AÇILMAK

İstanbul’da muhafazakâr otel sayısını sorduğumuz Genel Müdür Hakan Korik, 2013 yılında hizmete giren Retaj Royale’nin bu alanda faaliyet gösteren ilk ve tek beş yıldızlı uluslararası marka olduğuna dikkati çekti. Retaj Royale İstanbul ile birlikte muhafazakâr otel sayısının bu bölgede de artacağına vurgu yapan Korik “Biz iş amaçlı gelen misafirleri ağırlıyoruz. Körfez ve Asya ve Orta doğu’nun yanı sıra Avrupa’nın birçok ülkesinden otelimizi tercih eden ziyaretçilere hizmet veriyoruz. Ayda 7 bin kişi geliyor. Hedefimiz Anadolu’ya da açılmak. Helal gıda sertifikası ile ilgili çalışma başlattık. Bunu alan ilk muhafazakâr otel olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.