Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 4 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 997 milyon dolar artarak 108 milyar 759 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri de, 1 milyar 513 milyon dolar artarak 87 milyar 466 milyon dolardan 88 milyar 979 milyon dolara yükseldi. Altın rezervlerinde ise 4 Ağustos haftasında 484 milyon dolar artarak 19 milyar 296 milyon dolardan 19 milyar 780 milyon dolara yükseldi.