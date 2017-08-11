Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önemli ulaşım projelerinden biri olan kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının tünel kazı işlemi sona eren Mecidiyeköy-Mahmutbey bölümünde incelemelerde bulundu.Alibeyköy Fevzi Çakmak Caddesi Çobançeşme Parkı yanındaki istasyondan tünele giren Topbaş, basın mensuplarıyla yaklaşık 1,5 kilometre yürüyerek, Kağıthane Kültür Merkezi arkasındaki duraktan çıktı.Burada konuşan Kadir Topbaş, İstanbul'da önemli çalışmalar yaptıklarını ve bunun tüm dünya tarafından da takdir edildiğini söyledi.

Bazı çevrelerce "Belediyelerde yolsuzluk yapılıyor." denildiğini anımsatan Topbaş, "Eğer elinizde delil, bildiğiniz bir şey varsa bunu ortaya koymanız lazım. Baklayı ağızdan çıkarmak gerekir. Hamdolsun çalışmalarımızı kaynaklarımızı geliştirerek yaptık. Belediye geçmişte maaş ödeyemezken, benim dönemimde, yıl sonuna geldiğimiz zaman 105 milyar lira yatırım yapmış olacağız. Bu, sadece işçilik olarak bu şehrin ekonomisine 35 milyar lira sokmak demektir. Yolsuzluk olsa bu yatırımlar olmaz." diye konuştu.

"150 KİLOMETRE AKTİF, 257 KİLOMETRE DEVAM EDEN METRO HATTI VAR"

Topbaş, metro çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Kentte 8,5 kilometresi metro olmak üzere 45 kilometre raylı sistemi hizmete aldık. Şu anda 150 kilometre aktif olarak çalışan, 257 kilometre de inşaatı devam eden metro var. Bunun maliyeti 35 milyar lira. Çok ciddi bir maliyet. Buralarda 15 bin kişi çalışıyor. 24 saat çalışıyorlar. Her yerde bir iş, yatırım var. Devasa yatırımlar. Kaynaklar çarçur edilse, yolsuzluk olsa, bu yatırımların hiçbiri olmaz. Birileri farklı konuşabilir. Biz işimize bakıyoruz. Metro ağırlıklı olmak üzere adeta İstanbul'un altını demir ağlarla örüyoruz. İstanbul, dünyadaki en gelişmiş metro ağına ulaşacak. Hedefimiz bin 22 kilometre. Master planları böyle çıktı. En fazla yarım saat yürüme mesafesinde metroya ulaşma imkanı olacak. Milyonlarca insan yer altında hareket ediyor olacak."

Yatırımlarda en ileri teknolojiyi kullandıklarını dile getiren Topbaş, kendilerinin ve çalışanların artık bu konuda çok ileride olduklarını aktardı.Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, çalışmalarda zaman zaman sorunlar yaşanabildiğini ifade ederek, kimsenin mağdur olmaması için sigorta da dahil tüm işlemlerin eksiksiz yapıldığını kaydetti.

ÜMRANİYE HATTI SÜRÜCÜSÜZ SİSTEM NEDENİYLE GECİKTİ

Sürücüsüz sistemleri devreye almaya başladıklarını hatırlatan Topbaş, "Bunu yapmak çok kolay değil. En az 11-12 ay test süreci gerekiyor. Ümraniye bu nedenle gecikti. Diğer sistemi yapmış olsaydık şimdiye çoktan bitmişti. Bu hatta 850 insan tasarrufu demektir bu. Ancak diğer taraftan çok akıllı, kurgulu, zamanı çok iyi değerlendiren bir sistem ortaya çıkıyor. İstanbul bundan sonra çok daha keyifli bir ulaşım imkanına kavuşacak." diye konuştu.

"HAT, 2019'UN İLK AYLARINDA DEVREYE GİRECEK"

Topbaş, inceleme yaptığı metro hattının maliyetinin, 3 milyar 800 milyon lira olduğunu ve bunun büyük çoğunluğunu kendi kaynakları, gerisini ise uzun vadeli borçlanma ile karşıladıklarını belirtti.

Hattın 2019'un ilk aylarında devreye gireceğini belirten Topbaş, şu bilgileri verdi:

"Günde bir milyon insan buradan geçecek. 8 ilçeden geçecek bu hat, Bağcılar'dan Kabataş'a kadar vatandaşlarımızın denize ulaşımını ve diğer sistemlerle entegre olmasını sağlayacak. Toplam 24,5 kilometrelik bir hattan bahsediyorum. 19 istasyonu var. İstanbul'un önemli hatlarından biri haline gelecek. Şu anda bu hatta sözleşme aşamasına geldiğimiz 18,5 kilometrelik 11 istasyonlu Mahmutbey-Halkalı-Başakşehir-Esenyurt metrosu var. İmzalama aşamasına geldik. Bu metro hattı da bu hatla birleştiği zaman Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, esenler ve Bağcılar olmak üzere sistem birbirine bağlanmış olacak. 400 kilometre yapacağımızı söylediğimiz zaman 'Yapamazsınız' demişlerdi. Her şeye rağmen inşallah 2019'da 435 kilometre civarında bitmiş ve bitme noktasına gelmiş olacak. Şimdi bin 20 kilometreden bahsediyoruz."

Entegre sistemler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Topbaş, kısa süre sonra Kadıköy'den Bahçeşehir'e 60, Bahçeşehir'den Taksim'e 51 dakikada gidilebileceğini anlattı.Kadir Topbaş, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro inşaatına da başlanacağını ve çalışmalar kapsamında Göztepe Parkı'ndaki 7 Tenis kortunu geçici süreyle kapatacaklarını, çalışmaların tamamlanmasından sonra da eski yerine koyacaklarını açıkladı.