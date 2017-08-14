Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 2,41’lik artışla tamamladı. Endeks 2.574 puanlık artışla 109 bin 937 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 2,92, holding endeksi de yüzde 2,96 değer kazandı.