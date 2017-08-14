Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 2,41’lik artışla tamamladı. Endeks 2.574 puanlık artışla 109 bin 937 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 2,92, holding endeksi de yüzde 2,96 değer kazandı.
Borsa haftanın ilk gününü yükselişle tamamladı
14.08.2017 - 19:22 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 19:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 2,41’lik artışla tamamladı.
Etiketler : borsa,borsa yükseliş,
496162 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/496162.aspx
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