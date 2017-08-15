Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu işveren tarafı, memurlara 2018 ve 2019 için zam teklifini yüzde 3+3 olarak açıkladı. Toplu sözleşme görüşmelerine katılan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise “Bu teklifi müzakereye değer bulmuyoruz, bu teklife kapalıyız. Daha makul teklifler bekliyoruz” dedi.

Kamu çalışanlarıyla emeklilerin 2018 ve 2019’a ilişkin maaş ve sosyal haklarında yapılacak artışların belirlenmesi için 1 Ağustos 2017’de başlayan görüşmelerde kamu işveren tarafı ilk teklifini dün sundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığındaki Kamu İşveren heyeti, her iki yıl için de yüzde 3+3 zammın yanı sıra 6 aylık dönemler hâlinde gerçekleşen enflasyon oranının, öngörülen artışı aşması hâlinde enflasyon farkı ödeneceğini de ifade etti.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da masaya iki dönem için yüzde 16’lık teklifle geldiklerini ancak müzakereye dahi değer bulmadıkları bir teklifle karşılaştıklarını söyledi.



Sendikalar ne teklif etmişti?

- Memur-Sen: 3 aşamalı teklifle masada. İlk teklif, 2018’de yüzde 10+6, 2019’da 10+8. İkinci teklifte, 2018 ve 2019 için taban aylığa 75 TL zam; aylık, taban ve yan ödeme katsayılarına yüzde 7+7 zam. Üçüncü teklifte ise ek ödemelere 15 puan ilave zam ile yüzde 6+6 ve 10+8 istiyor.

- Kamu-Sen: 2018’de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve yüzde 3 refah payı ile 2019’da seyyanen 150 lira, yüzde 8+8.

- KESK: En düşük emekli maaşı 3.450 lira olacak şekilde maaş artışı teklif ediyor.



MEMUR-SEN: Bu teklife kapalıyız

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun memura 2018 için yüzde 3+3 zam teklifine ilişkin “Bu teklife kapalıyız. Bugünkü oturum bizim için bitmiştir. Yeni makul ve makbul teklifler bekliyoruz. Yeni teklifler geldiğinde cebimiz de, kapımız da açık olacaktır. Bu teklif eski Türkiye’den kalma. Yoksulluk sınırı 4 bin 800 lirayken, bir hizmetlimiz 2 bin 405 lira alıyor. Tam yarısı” dedi. Kamu-Sen Başkanı İsmail Koncuk da, yüzde 3+3 zam teklifi için, “En düşük memur maaşında 69 lira, ortalama memur maaşında 88 lira artışa sebep oluyor. 4 kişilik bir ailenin asgari geçim sınırı ise 5300 lira. Bunun neresi kabul edilebilir?” ifadesini kullandı.