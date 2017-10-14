Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Ekonomi Bakanlığı, ihracatçıların en kritik konularından taşımacılığa ilişkin önemli bir toplantıya hazırlanıyor. Pazartesi günü yapılması planlanan toplantıda, çeşitli ürünlerin taşınmasında yaşanan sıkıntıların gündeme geleceği belirtiliyor. İhracatçılar, özellikle soğuk zincirde yaşanan problemleri dile getirecek. Ayrıca yaz aylarında taşıması zorlaşan çikolata ve benzer ürünlere yönelik sıkıntılar, diğer konu başlıkları arasında bulunuyor. Son dönemde Kuzey Irak yönetimiyle yaşanan referandum krizi sonrası sık sık gündeme gelen Habur sınır kapısı konusunun da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.