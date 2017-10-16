Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlıkta ‘Dünya Gıda Günü’ dolayısıyla gerçekleştirilen programda konuştu. Dünyanın en önemli probleminin 'gıda' olduğunu belirten Fakıbaba, "Gıda ve üretim. Gerçekten eğer biz bunu başardığımız takdirde gerçekten Türkiye için, bölge için değil dünyada çok önemli yerlere varacaktır. Eğer biz toprağımızı suyla ve çiftçimizi bilgiyle donatırsak emin olun Türkiye çok ciddi bir tahıl ambarı ve gıdanın merkezi haline gelecektir. Bunu yapmak bizim için en önemli çalışmalarımızdan birisidir. Sadece ben değil, Türkiye'de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çok önemli bir bakanlık olduğunu herkes söylemektedir. İsraf etmeyelim, çünkü açlıktan ölen binlerce insan, kardeşlerimiz var. Bunlara önem verelim, onların hakkını tüketmeyelim. Daha fazla bilinçli bir şekilde sağlıklı gıdayı üretir, toprağı suyla buluşturur ve israfı önlersek açlık ölüm oranlarını mutlaka azaltacağımızı inanıyorum. Sayın Başbakanımızın çok güzel bir cümlesi var, 'Buğdayla koyun gerisi oyun'. Gerçekten dünyanın en önemli iki hususu" ifadelerini kullandı.



Fakıbaba, konuşmasında şunları kaydetti:



"Biz, çalışacağız. Çok değerli çiftçi kardeşlerimizle çalışacağız, üreteceğiz. Ne üreteceğiz? İnsanlık için et, süt, hububat, baklagil üreteceğiz. Biz tüketeceğiz, misafirlerimize vereceğiz. Artan miktarını da başka dünya ülkelerine göndereceğiz, amacımız bu. Başarılı olarak bu kardeşiniz Tarım Bakanı olarak her zaman emrinizdedir, çiftçinin yanındadır, çiftçinin dostudur. Kısa zamanda özellikle küçük çiftçileri destekleyen projelerimiz ortaya çıkacak. Bunları inşallah destekleyeceğiz. Bizi en fazla üzen özelliklerden birisi, Türkiye neyi ithal ediyor. Biz keyfimizden ithal etmiyoruz. Sizi ne kadar üzüyorsa bizi de üzdüğünü bilin, bunu en kısa zamanda keseceğimize inanın. Hep birlikte çalışacağız, çok üreteceğiz."



TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gıda açığını kapatma konusunda en önemli ülkelerden birisinin de Türkiye olduğunu belirterek, “Ülkemiz olağanüstü büyük bir tarımsal potansiyele sahiptir. Buna karşın, tarımımızın parçalı arazi yapısı, sulama altyapısının tamamlanamaması, örgütlenmenin yetersizliği gibi yapısal sorunları da vardır. Yapısal sorunların getirdiği maliyetler de bulunmaktadır. Örgütlenme yetersizliğinden dolayı pazarlama ve planlamayı iyi bir şekilde yapamıyoruz. Parçalı arazi yapısı verimliliği olumsuz olarak etkiliyor, birim alanda maliyete artırıyor. Hala teknik ve ekonomik olarak sulanabilir, 2,15 milyon hektar alanı sulayamıyoruz. Mevcut sulama altyapısının önemli bir bölümünü yüzde 60’lara varan su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemlerine geçiremedik. Devlet Su İşleri sulamalarında yüzde 42 olan sulama randımanı, yüzde 62 olan sulama oranını hızla artırmalıyız” diye konuştu.



“Çiftçimize destek isterken yapısal sorunların getirdiği maliyetleri de dikkate alarak talepte bulunuyoruz” diyen Bayraktar, “Bunda da haklıyız. Çünkü rakiplerimizle rekabet edebilmek için aynı maliyetlerle üretim yapabilmeliyiz. Dünyada gıdaya talebin artığı bir konjonktürü yaşıyoruz. Bu konjonktürü ıskalamamalı, bundan en iyi şeklide yararlanmalıyız. Tarımımızın yapısal sorunları çözülür ve çiftçimizin önü açılırsa, sadece ülkemizi doyurmaya devam etmekle kalmayız, rahatlıkla içinde bulunduğumuz bölgenin gıda ambarı olur, gıda açığını da kapatırız” ifadelerini kullandı.Programa, Bakan Fakıbaba’nın yanı sıra TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da katıldı. Programda, tarım alanında yapılan icraatları anlatan kısa bir film izletildi.

