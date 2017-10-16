Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2017 yılı Ekim ayı Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Buna göre, yıl sonu dolar kuru tahmini 3,63 TL’den 3.72 TL’ye yükseldi.

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2017 yılı Ekim ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,22 iken, bu anket döneminde yüzde 1,31 oldu. Kasım ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,50 ve yüzde 0,60 oldu. Aralık ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,51 olarak gerçekleşti.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,72 iken, bu anket döneminde yüzde 9,89 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,35 iken, bu anket döneminde yüzde 8,52 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,93 ve yüzde 7,98 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2017 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 12,83 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 20,87 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 27,99 olasılıkla yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 16,58 olasılıkla ise yüzde 9,00-9,49 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 9,26’sının 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 16,67’sininn beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 40,74’ünün beklentilerinin yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 14,81’inin beklentilerinin ise yüzde 9,00-9,49 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2017 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 34,72 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 59,17 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 18,87’sinin beklentilerinin yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 81,13’ünün beklentilerinin ise yüzde 7,50 ve üzerinde olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket dönemi ile değişmeyerek yüzde 11,98 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi de bir önceki anket dönemi ile değişmeyerek yüzde 12,00 olarak gerçekleşti. 2017 yılı Ekim ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 11,88, 11,79, 11,59, 11,34, 11,03 ve 10,77 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,73 iken, bu anket döneminde yüzde 11,11 oldu. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,56 ve yüzde 10,98 olarak gerçekleşti.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,00, 8,00, 8,00, 8,01 ve 8,03 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların 2017 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,63 TL iken, bu anket döneminde 3,72 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,83 TL ve 3,88 TL olarak gerçekleşti.

Cari işlemler dengesi beklentileri

2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 36,9 milyar dolar iken, bu anket döneminde 38 milyar dolar oldu. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 39,3 milyar dolar ve 40,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,6 iken, bu anket döneminde yüzde 5,2’ye yükseldi. 2018 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde yüzde 4,0 ve yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.