Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, ödeme sistemleri kaynaklı teknik bir problem nedeniyle Geç Likidite Penceresi(GLP) saatlerinin uzatılacağı bildirildi.

GLP, TCMB'nin nihai kredi mercii sıfatıyla ödeme sistemlerinde ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesi amacıyla bankalara geçici nitelikteki likidite ihtiyaçlarını karşılamaları için gün sonunda teminatları karşılığında, limitsiz olarak sağladığı gecelik vadeli TL borçlanma imkanı ile likidite fazlalarını değerlendirebilmeleri için aynı koşullarda sağladığı gecelik vadeli TL borç verme imkanını ifade ediyor.