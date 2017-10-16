Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ basın toplantısı düzenledi.

ÇAY FİYATLARINA YAPILAN YÜZDE 20'LİK ZAM GERİ ÇEKİLDİ

Bozdağ toplantıda, Çaykur'un çay fiyatlarına yaptığı zammı ele aldıklarını ve yüzde 20 oranında yapılan zammın geri alınmasını kararlaştırdıklarını açıkladı.



Bozdağ "Bu çerçevede Çaykur yönetim kurulu Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda yapılan yüzde 20 zammı geri alacaktır ve çay fiyatları zamsız olduğu şekliyle bundan sonra uygulanmaya devam edecektir" dedi.