Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut İstanbul

Türkiye geçtiğimiz on yılda kaydettiği ekonomik kalkınmaya paralel olarak dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasalarından biri hâline geldi. Sektöre son derece rekabetçi bir yapı ve büyüme için yeni ufuklar kazandıran Enerji Bakanlığı, bu alandaki dışa bağımlılığa karşı da millî politikalar geliştirmeye devam ediyor. Türkiye’nin tükettiği enerjinin yüzde 78’ini ithal ettiği düşünüldüğünde devletin yürüttüğü çalışmaların yanında özel sektöre ve tüketicilere de büyük görevler düşüyor. Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde ısınma giderleri her ailenin bütçesini sarsan önemli masraf kalemlerinden biri olurken, yurt genelinde yaklaşık 2 milyon konutun enerji faturası yılda 3 milyar liraya ulaşıyor. Söz konusu masrafta ısı tüketimi konusunda savurganlığa varan bilinçsizliğe ek olarak binalardaki yalıtım eksikliği payının yüksekliği de dikkat çekiyor.

10 MİLYAR DOLARLIK ENERJİ KAYBI

Gazetemize konuşan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye’de 15 milyondan fazla yalıtımsız bina olduğunu belirterek “Bu nedenle ekonominin yaşadığı enerji kaybı her yıl 10 milyar dolar ediyor” dedi. Enerji ve Isı Tasarrufu Derneği (ETADER) verilerine göre, bilinçli tüketim ve yalıtım önlemi sayesinde yurt genelinde yüzde 30 oranında giderleri azaltmak mümkün. Ses, ısı ve su yalıtımıyla donatılacak bir binanın yüzde 3-3,5 civarında maliyet getireceğini paylaşan Turan “İnsanlarımızda çok pahalı gibi bir algı var. Yani milyon dolarlara dubleksler, villalar satıyoruz ama bunu ihmal ediyoruz” diye konuştu.

BİNALARIN YÜZDE 85’İNDE YOK

Orhan Turan, yalıtıma sadece enerji tasarrufu olarak bakılmaması gerektiğine de vurgu yaptı. 99 depreminde binaların üst üste çökmesindeki temel etkenin, su yalıtımının olmaması sebebiyle önceden yaşanmış korozyon olduğunu aktaran Turan “Türkiye’deki binaların yüzde 85’inde su yalıtımı bulunmuyor” dedi. Depremin yıkıp geçtiği Gölcük ve Adapazarı gibi bölgelerde yer altı sularının çok yüksek bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Turan “Eğer siz binanızı bohçalayıp yalıtım yapmazsanız yer altı suları gelir, betonla yukarı doğru çıkar. Bu da betonun içerisindeki demirin mukavemetini azaltır. Her hangi bir sallamada bina küt diye gider. Su yalıtımı binanın yapısını korur” diye konuştu.