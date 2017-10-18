Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitcoin'in 7 yılda yüzde 10 milyona yaklaşan yükselişi devam ederken karamsar cephe Bitcoin'i ve Bitcoin alanları eleştirmeye devam ediyor.

Son açıklama, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreshkin'den. Oreshkin, "Bitcoin'e yatırım kumarhanede rulet oynamaktan daha az tahmin edilebilir. Küçük yatırımcıların Bitcoin gibi yüksek volatiliteli enstürmanlara erişimi olmamalı." dedi.

Rus bakan, Sochi kentinde yaptığı konuşmada, "Bitcoin'in değerinin yüzde onlarla ifade edilen dalgalanmalarına bakın. Küçük yatırımcıların erişebildiği varlıklar böyle özellikler göstermemeli çünkü bu kumardan beter." dedi.

Oreshkin'e göre Bitcoin yatırımcıları önce kazanacak sonra kaybedecek ve geriye hiçbir şey kalmayacak.

MESELE "BITCOIN NE KADAR?" DEĞİL

Karşıt görüşte ise asıl meselenin Bitcoin'in kaç dolar olduğu değil, blok zincirlerinin (blockhain) getirmekte olduğu yeni ekonominin önemli olduğuna vurgu yapılıyor. Zira Bitcoin, blockchain sayesinde aracıya ihtiyaç duymadan bir kullanıcıdan diğerine transfer edilebiliyor ve popülerliği de buradan geliyor. Blockchain ile sağlanan bu özellik ise ticaretin dinamiklerini yeni baştan belirlemeye aday görülüyor.

BITCOIN'E YÜZDE 13 VERGİ

Diğer taraftan Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin, CryptoRuble adıyla hükümet kontrolüde bir ulusal kriptopara oluşturulmasını destekiyor. Rusya, yakın zamanda kendi Bitcoin'ini çıkaracak ve bunu kullanan ancak nasıl kazandığını açıklayamayanlardan Ruble dönüşümünde yüzde 13 vergi almayı kriptopara kaynaklarının parasal sisteme girişi için yeterli sayacak.

Rus Bitcoin'i Bitcoin madenleri ile değil hükümetin kendisi tarafından oluşturulacak. Rusya, geçtiğimiz aylarda Bitcoin borsalarını da yasaklamıştı. Analistlere göre Bitcoin işlem hacimlerinin ülke ağırlığına bağlılığını kaybetmesi yasak haberlerine piyasanın dirençli kalmasını sağlıyor.