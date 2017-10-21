Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyadaki genel ortalaması 5 bin 600 dolar olan sanal para birimi artan talep nedeniyle yükseldi. Yerel iş dünyası temsilcileri, bitcoin'i sadece vatandaşların almadığını, faturaları olan işletmeler tarafından da alındığını belirtiyor. ABD Doları 2009'da ülkede yasal para birimi olarak kabul edildi. Çünkü Zimbabwe Doları'nın değerini neredeyse tamamen kaybetti. 2000'li yıllardan bu yana Merkez Bankası'nda para kalmayan Zimbabve'de üretim de baltalanınca hiperenflasyon oluşmuştu. Örneğin ülkede bir markete gelen ekmeğin fiyatı rafa konuncaya kadar üç kat artış gösteriyor.