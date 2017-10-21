Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği’nin (AB) finansman destekleriyle 2015 Mart’ta başlatılan “Evde Çocuk Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi” projesinin kapanış toplantısına katılan Sarıeroğlu, kadınların ekonomik hayata daha fazla katılıp, büyümeden daha fazla pay alması, toplum ve aile içindeki rolünün güçlenmesi için gelecek dönemde de çok önemli çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğinin süreceğini, başlayacak ikinci aşamada kadınlar, gençler ve engellilerin öncelikli olacağını söyleyen bakan Sarıeroğlu “Analık da bir hak, çalışmak da. Bizim kadınları bu iki temel konu arasında tercih mecburiyetinde bırakmamamız gerekiyor. İş ve aile yaşamları arasındaki dengeyi, uyumu sağlayıcı, bu balans ayarlarını düzenleyici adımları hızlı şekilde atmamız gerekiyor” diye konuştu.



Kadınların hakları Avrupa’dan çok iyi

Doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olarak uygulanan iznin, Avrupa ülkelerinden yüksek olduğunu hatırlatan Sarıeroğlu, annelere verilen destekler hakkında da bilgi verdi. Annelerin 26 ay boyunca sağlanan hibe desteğiyle iş hayatına dönüp sigortalı bakıcı çalıştırdığını, çocuklarını emin ellere teslim ettiğini hatırlatan Bakan Sarıeroğlu, projeden 13 bin 327 anne ile 15 bin 232 çocuk bakıcısının faydalandığını, proje sayesinde 5 bin 736 kadının iş hayatından çekilmek yerine çalışmaya devam ettiğini vurguladı.