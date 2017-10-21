Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van’da esnafı ziyaret eden Fakıbaba, bir esnafın “Hayvancılık bölgesinde yaşıyoruz ama etin kilosunu 50 liradan yiyoruz. Fiyatların düşürülmesi konusunda sizlerden destek bekliyoruz” demesi üzerine şunları kaydetti: Eti 50 liradan yemeyeceksiniz. Yüzde 40 düşük fiyata yiyeceksiniz. Yeter ki altın fiyatları da yüzde 40 düşsün. Etin fiyatı da altın fiyatlarına paralel olarak düşer. Bakanlık olarak kısa zamanda et fiyatlarıyla ilgili çalışma yapacağız. Türkiye’de hayvancılığın artırılmasına yönelik çalışmalarımız var. Van’da hayvancılığa özellikle büyük destek vereceğiz. Bakanlık olarak et fiyatlarında kısa vadeli çözüm değil, kalıcı çözümler arıyoruz.