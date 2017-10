Türkiye Gazetesi

Yeni satışa sunulan birçok projede konut almak isteyenlere 90 aya kadar sıfır faizli ödeme planı sunulurken binlerce yeni konut, çok cazip ödeme seçenekleriyle yatırımcılara sunuldu. Dikkat çeken proje ve sunulan fırsatlar ise şöyle;

Locamahal Veliefendi

KİPTAŞ kalitesi ve güvencesiyle Zeytinburnu Veliefendi bölgesinde inşa edilen Locamahal projesinde fiyatlar 733 bin liradan başlıyor. Şehrin en merkezi noktalarından birisi olan Veliefendi'de hayata geçirilen projede yüzde 20 peşinat ödeyip kalan miktarı 24 ayda, yüzde 40 peşinat ödeyip kalan miktarı 36 ayda sıfır faizle tamamlama fırsatı sunuluyor. Projede teslimler Aralık 2020'de gerçekleştirilecek.

Self İstanbul

Karden İnşaat'ın 203 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Self İstanbul’da fiyatlar 229 bin liradan başlıyor. Metrobüse yürüme mesafesinde inşa edilen ve iki Metro hattının yanı başında yükselen Self İstanbul'da 45 ay sıfır faizli ödeme seçeneğiyle ev sahibi olunabiliyor. Projede teslimler aralık 2019'da gerçekleştirilecek.

Yeniköy Konakları

Eyüp-Alibeyköy bölgesinde Yeni Yapı tarafından Emlak Konut GYO güvencesiyle inşa edilen Yeniköy Konakları'nda kampanyalı satışlar tüm hızıyla deva mediyor. Tamamı 10 blokta 336 konuttan meydana gelen projede 2+1 daire fiyatları 585 bin liradan başlıyor. Projede yüzde 5 veya yüzde 10'luk peşinatlar ve ara ödeme oranlarına göre 60 ay sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Diğer bir seçenekte ise yüzde 10, 20, 30, 40, 50 peşinat oranında göre indirim uygulanırken 36 ay sıfır faizle kalan bakiyeyi kapatma imkânı sunuluyor.

Atlantik Fly

Atlantik Yapı'nın Pendik'te hayata geçirdiği Atlantik Fly projesinde fiyatlar 294 bin liradan başlıyor. Yüzde 35 peşinat verip kalan miktarı firma bünyesinde 60 ayda sıfır faizle tamamlama fırsatı sunan projede kişiye özel ödeme imkânları da yer alıyor. 140 konuttan meydana gelen Atlantik Fly projesinde teslimlerin Nisan 2019'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Vadikoru

Invest İnşaat'ın Ayazağa bölgesinde 200 milyon lira yatırımla inşa etmekte olduğu Vadikoru'da fiyatlar 590 bin liradan başlıyor. Peşin ödemelere özel yüzde 5 indirim uygulanan projede yüzde 20 peşinat ve 36 ay sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Temmuz 2019'da teslimleri gerçekleştirilecek olan projede 242 daire, 84 ofis ve 13 ticari birim yer alıyor.

Bulvar Atakent

Maksem ile Oğuzkağan ortaklığında Halkalı Atakent aksında inşa edilen Bulvar Atakent projesinde satışlar tüm hızıyla devam ediyor. Ulaşım projelerinin yanı başında yer alan Bulvar Atakent'te ev almak isteyenler yüzde 40 peşinat ödeyip kalan miktarı 42 ayda sıfır faizle kapatıyor. Bu ödeme seçeneğinde yüzde 10 indirim uygulanıyor. Bulvar Atakent projesinde teslimler Haziran 2018'de gerçekleştirilecek.