Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR İSTANBUL

Zenginlik hayaliyle atılan bağımsızlık adımları hüsranla sona eriyor. Türkiye’ye rağmen Dubai olma hayali ile referanduma giden Mesud Barzani, Musul ve Kerkük’ü kaybederken, İspanya’da Katalonya, Almanya’da Bavyera, İtalya’da Lombardi ve Veneto bölgesi, Belçika’da ise Flamanlar aynı hayalle referanduma gitmenin hesaplarını yapıyor. Bağımsızlık taleplerinin ardında ise tamamen ekonomik sebepler yatıyor.

ÖNCE İSPANYA

1 Ekim’de referanduma giden İspanya’daki bağımsızlık yanlıları, Katalonya’nın ekonomik gücünün İspanya merkezi devleti tarafından sömürüldüğünü düşünüyor. Çünkü İspanya GSYH’sının yaklaşık yüzde 20’si Barcelona kenti ve doğusundaki bölgeden karşılanıyor. Avrupa’daki birçok şirketin merkezi de bu şehirde bulunuyor. Ayrıca Barcelona dünya turizm başkentlerinden biri sayılıyor. Zengin bir devlet hayaliyle referanduma giden Katalonya de Barzani ile aynı kaderi paylaşan bölgelerden oldu. Referandumun ardından 1 Ekim’den 17 Ekim’e kadar Katalonya ekonomisinin kaybı yüzde 20’ye ulaştı. 800’e yakın şirket de Katalonya’daki merkezini Madrid başta olmak üzere İspanya’nın diğer bölgelerine taşıdı.

SONRA İTALYA

Katalonya’daki bağımsızlık referandumunun ardından Avrupa’nın bir başka büyük ülkesi İtalya da referanduma gidiyor. İtalya’nın kuzeyindeki zengin Lombardi ve Veneto kısmî özerk bölgelerinde daha fazla özerklik ve ekonomik bağımsızlık için pazar günü sandık kurulacak. Referandumun arkasında ise yine ekonomik sebepler yatıyor. Bu bölgeler zengin Po Ovası, sanayi işletmeleri ve bankalarıyla İtalyan GSYH’sının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Veneto bölgesi İtalyan hükümetine her yıl vergi gelirlerinden 50’şer milyar avro ödeme yapıyor. Çalışıp kazandıkları paranın orta ve güney kesimlerde yaşayan İtalyanlar tarafından israf edildiğini düşünen bu bölgeler kendilerine daha fazla kaynak ayrılmasını istiyor.

FLAMANLAR DA SIRADA

Katalonya’daki gelişmeleri yakından takip eden bir diğer ülke ise 3 toplumlu Belçika. Fransızca konuşulan Valonya, Flamanca konuşulan Flamanya ile her iki dilin konuşulduğu Brüksel bölünme tehdidiyle karşı karşıya. Ülke ekonomisinde aslan payını karşılayan Flamanlar yıllardır bağımsızlık düşüncesini dile getiriyor. Flamanların Belçika’dan kopması durumunda Belçika nüfusunun yarısından fazlasını ve ekonomik gücünü kaybetmiş olacak.

Avrupa’da kazan kaldıran bir başka bölge olan Bavyera ise Almanya’nın en zengin eyaleti. Almanya’nın 16 eyaleti arasında yüz ölçümü ve ekonomisi en büyük eyalet olan Bavyera, neredeyse 13 milyonluk nüfusuyla İsveç ya da Portekiz’in nüfusunu geride bırakıyor. Yakın zamanda yapılan bir anket, Bavyera eyaletinde her üç kişiden birinin Almanya’dan ayrılmak istediğini gösteriyor.