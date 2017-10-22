Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) LNG ve CNG yani sıvılaştırılmış ve sıkıştırılmış doğalgaz konusunda önemli bir adım daha attı. EPDK bu kapsamda doğalgaz dağıtım şirketlerinin iletim şebekesinin ulaşmadığı bölgelerde CNG ve LNG ile besleme yöntemiyle yapacağı dağıtım faaliyetleri için çıkılacak ihalenin en az 15 gün önceden duyurulmasını kararlaştırdı. İkinci ihalede ise bu süre 7 güne çekildi. Kurumun bu değişiklikle amacının, LNG veya CNG ile gaz arzı sağlanacak ilçelerde gecikmelerin yaşanmaması ve bu ilçelerde yasayan vatandaşların bir an önce doğalgaza kavuşmalarını sağlamak olduğu belirtildi.