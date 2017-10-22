Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fujifilm, fotoğraftan medikale, grafik sistemlerden endüstriyel ürünlere kadar uzanan teknolojik altyapısını girişimcilere açmak amacıyla Japonya, ABD, Hollanda, İspanya ve İngiltere’den sonra 6’ncı Açık İnovasyon Merkezi’ni İstanbul’da hayata geçirdi. Merkez, Türkiye’nin yanı sıra Kafkaslar, Orta Asya, Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden gelen fikirlerle farklı teknolojilerin geliştirilmesine ev sahipliği yapacak. Fujifilm Orta Doğu ve Türkiye Başkanı Jun Higuchi, açılışta yaptığı konuşmada, merkezin gelişmiş teknolojilerle geleceğe öncülük edeceğini söyledi. Higuchi, “Fujifilm Türkiye Açık İnovasyon Merkezi yaklaşık 50 ülkeye hizmet verecek. Fotoğraf filmiyle başladık, medikale kadar uzanan çok sayıda temel teknoloji geliştirdik. Çok daha ileri ürünleri geliştirmek amacıyla bu teknolojileri etkin bir şekilde kullanıma soktuk. Bu merkez, Fujifilm’in teknik ilerlemelerini takip etmek isteyen geniş bir coğrafyadaki girişimcilere ve yeni teknolojilerle yakın ilişki kurmak isteyenlere ilham verecek” dedi. Fujifilm Türkiye Genel Müdürü Cengiz Metin ise Açık İnovasyon Merkezi ile öncelikli olarak devlet kurumları ve üniversitelerle iş birliği hâlinde olacaklarını bildirdi.