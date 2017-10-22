Bayburt'ta çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir  gazetecinin Torba Yasa'nın içeriğine ilişkin sorusu üzerine, Torba Yasa'nın çok  farklı toplum kesimlerini ilgilendiren, ekonomiyle ilgili çok önemli  düzenlemeleri içerdiğini söyledi.Torba Yasa'yı hükümet olarak bir süre önce Meclise gönderdiklerini,  yaklaşık iki haftadır da üzerinde görüşmelere devam edildiğini belirten Ağbal,  "Umut ediyorum ki pazartesi günü Torba Yasa ile ilgili görüşmeleri Plan Bütçe  Komisyonunda tamamlayacağız. Çok farklı konuları bir arada taşıyan Torba Yasa  düzenlemesi yapıyoruz." diye konuştu.

Ağbal, öncelikle vergi konularında, vatandaşın özel iletişim  vergisinin aşağıya çekilmesine ilişkin çok önemli bir düzenlemenin yer aldığına  dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Emlak vergi değerlerinin tespitine ilişkin belediyelerin yapmış  olduğu değerlemelerde yüzde 50 üst sınır getiren  bir düzenleme var. Yine  vatandaşlarımızın belediye mücavir alan sınırları içerisinde tarım arazisi olarak  kullanmış olduğu taşınmazları doğrudan satın almalarının önünü açıyoruz. Yaklaşık  54 bin adet bu şekilde yer var. İstiyoruz ki vatandaşlarımız bu taşınmazları  edindikten sonra yine aynı şekilde tarımsal amaçlı kullanmaya devam etsinler.  Yine 2019’dan önce Hazineye ait taşınmazlar üzerinde yapı yapan vatandaşlarımızın  bu yerleri doğrudan almalarının önünü açıyoruz. Bu da bence son derece önemli bir  düzenleme."

"BU SON DERECE ÖNEMLİ BİR DÜZENLEME"

Turizm sektörü bakımından da geleceğe dönük çok önemli bir düzenleme  yaptıklarını vurgulayan Ağbal, şu değerlendirmede bulundu: "Özellikle Antalya ve Muğla yöresinde olan çok sayıda turizm  yatırımcısını ilgilendiren bir düzenleme getiriyoruz. 1980'li ve 1990'lı yıllarda  verilen Hazineye ait yerlerin süreleri bitmeye yakın. Bazıları için 3 yıl, 5 yıl,  10 yıl var. Burada turizm yatırımcımız önünü görmek istiyor. Maliye'den,  Orman'dan veya Turizm Bakanlığından kiraladığı bu yerlerin kira süresinin  uzatılmasını ve böylelikle de bu tesislere yatırım yapmak istiyorlar. Bu anlamda  yasa ile yapmış olduğumuz düzenlemede turizm yatırımcılarımıza bu yerler için 49  yıl yeniden süre verme imkanı getiriyoruz. Bu aslında turizm sektörünün geleceği  için son derece hayati önemli bir düzenleme. Böylelikle turizm sektöründe  inşallah ümit ediyorum ki ikinci bir hamleyi de başlatan bir ilk adım olacak. Bu  da turizm yatırımcımızın önünü açacak. Yine bu düzenlemede turizm yatırımcımız  isterse kullanmış olduğu bu yeri satın alabilecek. Böylelikle belki de yeni bir  ortak alacak yanına veya kendi sermayesi varsa satın aldığı bu yerle ilgili de  yeni yatırımlarını yapabilecek. Bu son derece önemli bir düzenleme."

Ağbal, kamu lojmanlarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin çok  önemli düzenlemeleri getirdiklerini belirterek, "Lojmanlarda oturan kamu  görevlilerine bu lojmanları öncelikle alma hakkı getiriyoruz. Böylelikle de kamu  çalışanları dilerlerse bu lojmanları edinebilecekler." dedi.

Kamu lojmanlarının satışından ne kadar gelir beklendiğine ilişkin  soruya Ağbal, şu yanıtı verdi: "Plan Bütçe Komisyonunda dağıttığımız etki analizinde tek tek  belirledik. Lojman satışı tabii ki bir yılda başlayacak ve bitecek bir proje  değil. Yıllar içerisinde Maliye Bakanlığı olarak kurumlarla çalışarak bunu  belirleyeceğiz yani yerine göre bazı konutlardan 500 milyon lira gelir  bekliyoruz, bazılarından 1 milyar lira gelir bekliyoruz dedik."

"BİRÇOK SOSYAL KESİMİ ETKİLEYEN DÜZENLEMELER GETİRİYORUZ"

Ağbal, Torba Yasa'da, birçok sektörde ve birçok alanda uzun süredir  bekleyen konuları çözen çok önemli düzenlemeler olduğunu belirterek, şöyle devam  etti: "Mesela telekom sektörünün vergilendirilmesiyle ilgili veya telekom  sektörünün süre gelen sorunlarını çözecek çok radikal  düzenlemeleri bir bütün  içerisinde bu pakette çözüyoruz. Yine madencilik sektörüyle ilgili Enerji  Bakanlığımızın getirdiği çok önemli düzenlemeler var. Madencilik sektöründe  öngörülebilirliği artırıyor hem de geleceğe ilişkin olarak madencilik sektörünün  önünü açan düzenlemeler var. Yine burada birçok sosyal kesimi etkileyen  düzenlemeler getiriyoruz yani özellikle burada yapmış olduğumuz düzenlemelerle  hükümet olarak sosyal devlet uygulamalarının da önünü açıyoruz. Onun için 130'dan  fazla maddeyi içeren bu düzenleme aslında birçok bakanlığı ilgilendiren  meseleleri de topluca çözüyor. Pazartesi günü Plan Bütçe Komisyonunda bitirdikten  sonra süratle genel kurula gelecek tasarı ve yıl bitmeden önce de yasalaşarak  birçok meselenin de önünü açmış olacak."

"KESİNLİKLE YAYLALARDAKİ YAPILAŞMALARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER  GETİRMİYOR"

Yasada, yaylalardaki yapıları ilgilendiren düzenleme bulunup  bulunmadığına ilişkin soruyu Ağbal, şöyle yanıtladı: "Hükümet olarak bu yaylalarda kaçak yollarla yapılan her türlü  yapılaşmaya karşıyız. Bu konuda hükümet olarak, bu yapılaşmaların engellenmesi ve  yapılmış olanların da mevzuata uygun hale getirilmesiyle ilgili, ilgili  bakanlıklarımız çalışmalarını yürütüyorlar. Dolayısıyla bizim burada yapmış  olduğumuz düzenlemeler kesinlikle bu yaylalardaki yapılaşmalarla ilgili  düzenlemeler getirmiyor."

Ağbal, düzenlemenin 2010, 2009 yılından önce kent merkezlerinde Hazine  arazileri üzerinde yapılan  yapılaşmalarla ilgili olduğunu anlatarak, sözlerini  şöyle tamamladı: "Aslında 2003 yılına kadar yapılan bu tür yapılarla ilgili bir  düzenleme vardı, biz süreyi 2009'a çekiyoruz ama yaylalar konusuna  son derece  hassasız. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde biliyorsunuz hükümet olarak Yeşil Yol  Projemiz var, çok önemsiyoruz. Türkiye'nin turizmi bakımından son derece önemli  bir potansiyel, ayrıca Karadeniz Bölgesi'nin bu yeşil kuşağı bizim için son  derece önemli yani dedelerimizden, atalarımızdan gelen bu yeşil kuşağın korunması  ve gelecek nesillere de aynen aktarılması lazım. Burada zaman içerisinde oluşmuş  kaçak yapılaşmaların da ortadan kaldırılması için her türlü tedbiri de ilgili  bakanlıklarımız alacak."