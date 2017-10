Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz haftayı 3,67'nin hemen üzerinde tamamlayan Dolar/TL, bugün ilk işlemlerde 3,72'yi aştı. Dolar kurunda sabahın ilk işlemleri de 3,70'in üzerinde yoğunlaşıyor. Borsa İstanbul 100 endeks, bankalar öncülüğünde gerilerken hem ABD hem Türkiye'de faizler de yükselişte.

FAİZLER ÖN PLANDA

Analistlere göre Dolar/TL'deki resmi de aslında faizler yönlendiriyor. Alnus Yatırım, "Dolar/TL'de kısa vadeli sıkışmanın yukarı yönlü kırılması teknik anlamda yükselişi desteklese de temel tarafta kırılgan TL güçlü Dolar resmini koruyoruz. Bu resmi ise aslında faizler yönlendiriyor. 2,38'lere yükselen ABD 10 yıllık faizi Dolar'ı yukarı çekerken, Dolar küresel anlamda değer kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.





"3,71 ÖNEMLİ"

Reel Kapital Menkul Değerler'e göre yükelişin devamı halinde 3,71 kritik olacak. Kurum, "TL aleyhine durumun daha da ağırlık kazanıp kazanmayacağı adına 3,71 fiyat seviyesini takip edeceğiz. Eğer geçilirse 3,76 hedeflenebilir. Piyasa stabilizasyonu için gerekli eşik seviye ise 3,65 olmayı sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"SİSTEMATİK RİSKLER"

"Haber akışları ve sistematik risklere dair gelişmeler kur tarafında takip edilmeli." diyen Işık Menkul Değerler ise kademeli olarak 3,7270 direncine dikkat çekti.

Kurumun raporunda, "Teknik olarak takip ettiğimiz ilk dirençler 3.7000, 3.7180 ve 3.7270 seviyelerinde bulunuyor. Görülebilecek geri çekilmelerde ise 3.6850, 3.6700 ve 3.6625 seviyeleri izlenebilir." denildi.

3,67-3,72 BANDI İZLENİYOR

Anadolu Yatırım ise "3,67 üzeri TL için negatif" değerlendirmesiyle birlikte 3,67-3,72 bandına dikkat çekti. Kurumun sabah raporunda şu ifadeler yer aldı:

"Paritede 3,64'ün üzerini TRY açısından negatif tarafta değerlendirdiğimiz geçen hafta boyunca dile getirmiştik. Bugün ise 3,67-3,72 banını izleyeceğiz. 3,67'nin üzerinde teknik görünümü, TRY açısından teknik görünümü negatif tarafta değerlendiriyoruz. Bu hafta veri akışı açısından sakin. TCMB ve ECB'nin Perşembe günü gerçekleştireceği PPK toplantıları ile ABD ile ilişkiler yakından izlenecek. Her iki bankadan da faizlerde değişiklik beklemiyoruz"

"ABD AÇIKLAMALARI"

Ata Yatırım da ABD ile ilişkilere dikkat çekerek, "ABD ile ilgili gelen sert açıklamalar ve küresel güçlü Dolar satış baskısı yaşatmaya devam edebilir. 3.7000, 3.7150 ve 3.7400 direnç seviyeleri." dedi.

HAZİNE İHALELERİ TAKİPTE

Diğer taraftan analistler bu hafta Hazine ihalelerinden çıkacak sonuçların da piyasaya yön vereceği görüşüne sabah raporlarında yer verdi.

Hazine bugün üç ayrı ihaleyle borçlanacak. İlk ihalede 2 yıl (567 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ihraç edilecek. İkinci ihalede 7 yıl (2415 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin; üçüncü ihalede ise 10 yıl (3577 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraçları gerçekleştirilecek.

Yarınki ihalede ise 2 yıl (567 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili; 7 yıl (2415 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili ile 10 yıl (3577 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.