Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Benzin fiyatlarına 50 gün sonra ilk zam geliyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzin fiyatlarına 26 Ekim Perşembe günü itibariyle zam yapılmasının beklendiğini duyurdu.

PÜİS'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "24-25 Ekim 2017 tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. 26 Ekim Perşembe günü benzin grubunda fiyat artışı beklenmektedir" ifadesi kullanıldı.

Benzin fiyatlarına son zam 6 Eylül tarihinde yapılmış ve kurşunsuz benzinin litresi İstanbul'da 5.18 liradan 5.27 liraya yükseltilmişti. Motorine ise aynı dönemde üç kere zam yapılmış ve motorinin litre fiyatı 4.50 TL'den 4.76 TL'ye çıkmıştı.