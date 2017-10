Türkiye Gazetesi

istanbul

Hızla değişen piyasa koşullarında, artık geleneksel yapılanma etkisini yitirirken, teknoloji odaklı yatırımlar yerel işletmelerin kalite, düşük fiyat ve hız koşullarına ayak uydurmalarını sağlayacak en dinamik aktör olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 494 bin KOBİ’nin faaliyet gösterdiği İstanbul, sınai büyümeye ve ihracatın artmasına katkı sağlayan iller arasında başı çekiyor. 349 milyar dolarlık ekonomisiyle 130 ülkeyi geride bırakan İstanbul’un küresel rekabet gücünün daha da artırılması ticari oyuncuları kalkındırmaktan geçiyor. Uluslararası fırsatlar ışığında KOBİ’lere stratejik bir yol haritası çizmek için çalışmalarını sürdüren İstanbul Valisi Vasip Şahin ile şehrin ekonomik yapısına sundukları katkıları konuşmak üzere bir araya geldik. Aynı zamanda İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) Başkanlık görevini de yürüten Şahin, bugüne kadar 402’si ekonomik kalkınmaya, 308’i sosyal kalkınmaya yönelik 710 projeyi desteklediklerini belirterek, toplam 407 milyon liralık bütçe kullandıklarını söyledi.

PROJE DE GELİŞTİYORUZ

İlk desteğini 2010 yılında vermeye başlayan İSTKA’nın sadece maddi kaynak aktaran bir kurum olmadığının altını çizen Şahin “İhtiyacı tespit edip proje de geliştiriyoruz. Bize başvuran ve projeyi yürütecek kapasiteye sahip olduğunu gördüğümüz kuruluşları destekliyoruz. Pek çok aşamanın da içinde yer alıyoruz” dedi. Bu anlamda yaptıkları çalışmalara ilişkin somut örnekler de veren Şahin, İstanbul Teknik Üniversitesinde kurdukları Çelik Test ve Araştırma Merkezi (ÇETAM) ile sektöre küresel rekabet gücü kazandıracak bakanlık onaylı test ve AR-GE altyapısı geliştirdiklerini paylaştı.

İHA’LARA PARÇA ÜRETİYOR

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde geçtiğimiz yıl hizmete aldıkları Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin de (ALUTEAM) prototip çalışmaları, 3D yazıcılarla özel nitelikli ürün üretimi gibi projeler içinde yer aldığını anlatan Şahin “Şirketlere teknoloji transferi yapma noktasına geldik. ALUTEAM’ın insansız hava araçlarımızın 300’den fazla fonksiyonel parçasını ürettiğini de paylaşmak isterim” diye konuştu.

Yatırımcıya tek durak uygulaması

Vasip Şahin, yabancı yatırımcıların önündeki engelleri kaldırmak için kurdukları Invest in Istanbul’a ilişkin de bilgi verdi. Şahin “Türkiye’de ilk defa, Invest in İstanbul’dan hizmet alan yabancı yatırımcı; ikamet izni, çalışma izni, işyeri tescili, vergi kaydı, SGK işlemleri, işyeri açma ruhsatı, imar izni ve yapı ruhsatı işlemlerini tek elden yürütebiliyor. Invest in Istanbul, 1 ay süren işlemleri 1 haftaya indirmeyi hedefliyor. Bu model Türkiye’deki diğer kalkınma ajanları için örnek bir uygulama olacak” dedi.

İstanbul savunma sanayiinde öncü olacak

İSTKA Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da savunma sanayi projeleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. İstanbul’da, savunma sanayi çalışmalarına yönelik bir eğilim olduğuna dikkati çeken Bahçıvan “Yıllardır Ankara bu sektörün merkeziydi. Artık İstanbul savunma sanayiinin de öncüsü olmak istiyor. Büyük değil, küçük firmalar bile artık bu işe yöneliyor. Geçtiğimiz günlerde 6 kişinin çalıştığı bir kalıp atölyesinin sahibi genç bir mühendisle konuşuyordum. Bu alana girmiş ve roket başlıkları üretmeye başlamış” ifadelerini kullandı.