Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aynı zamanda dul ve yetim aylığı da alınmaması, herhangi bir işte de çalışılmaması gerekiyor. Kısacası, kişinin, hiçbir geliri olmamalı. Bu durum yaşlının eşi için de geçerli.

NE ZAMAN KESİLİR?

Kişi başına düşen gelir 423 liranın altında olmalı. Kişinin malvarlığına kadar inceleme yapılıyor. Gelirin yanlış beyan edilmesi, usulsüzlük, sahte belge gibi durumlar tespit edilirse 65 yaş maaşı kesilir. Ayrıca gelir 423 lirayı aşarsa veya emekli maaşı bağlanırsa 65 yaş aylığı yine kesilir. Yaşlılık aylığı 3 ayda bir olmak üzere 754 lira olarak ödeniyor.

900 BİN KİŞİ ALIYOR

900 bin kişinin yararlandığı 65 yaş aylığı için başvuru ikamet edilen ilçenin kaymakamlıklarına yapılacak. Müracaatta, nüfus kayıt öğreneği, aylık talebi vasi tarafından yapılacaksa mahkeme tarafından verilmiş vasilik kararıyla birlikte yapılacak. Posta'daki habere göre, doldurulan ‘Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu’ mal müdürlüklerine ya da defterdarlıklara verilecek. Maaş bağlanacağı kesinleşirse başvuru dosyası SGK’ya gönderilecek.

1 AY İÇİNDE BAĞLANIYOR

Maaş başvuru işlemi bittikten 1 ay sonra bağlanıyor. 65 yaş aylığı 2022 sayılı yasayla belirlendiği için bu maaşa ‘2022 aylığı’ da deniyor. Başvuru kaymakamlıklara olsa da maaşı SGK ödüyor. Aylık; ölüm, feragat, muhtaçlığın kalkması, vatandaşlıktan çıkılması ve aylığın 2 yıl boyunca alınmaması halinde kesiliyor. İlk aylık Ziraat’ten, daha sonra ise PTT’den alınıyor. Maaşlar Mart, Haziran, Eylül ve Aralık’ta ödeniyor. Posta