Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 Kasım dolar euro kaç lira? Dolar dün direnç noktası olarak 3.90 seviyesini test edip, euro da rekor tazeleyerek 4.61 lirayı geçmişti Gün sonunda yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin olumlu algılanması nedeniyle grafiğini aşağı çekerek sırasıyla 3.88 ve 4.59 seviyesine inmişti. Dolar ve euro yeni güne yatay başlarken piyasalar içeride jeopolitik gelişmelere, Merkez Bankası'nın başlayacağını duyurduğu TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerinin detaylarına ve kısa vadeli dış borç rakamlarına odaklanıyor.

Euro ise başta Almanya olmak üzere Avrupa'dan gelen olumlu gösterge ve haberler sonrasında güç kazanmıştı. Euro'nun güçlenmesinde bir diğer unsur ise Türkiye'de 10 yıllık tahvillerin faizinin, liranın euro karşısında yeni düşük seviyesine inmesiyle Çarşamba günü yüzde 13 kadar yükseldmesi ve yüzde 12.49 ile rekor seviyeye çıkmasıydı.

Analistler TL üzerindeki baskının uzlaşmalı kur tedbiri sayesinde azaldığını ancak tam anlamıyla kalkmadığını belirtiyor. Dolar ve euro ise yeni güne sakin başladı. Dolar saat 7:40'ta 3.8818 lira, euro ise 4.5767 liradan işlem görüyor.

08:40 Petrolde son durum

Geçen hafta 64,62 dolara kadar çıktıktan sonra bu hafta 61,28 dolara kadar gerileyen Brent petrol bu sabah düne göre yüzde 0,20 yükselişle 61,95 dolar.

Petrol piyasaları ABD ham petrol üretimi ve stoklardaki artışın OPEC'in bu ay sonunda yapılacak toplantıda üretim kesintisinin süresini uzatacağı beklentilerine odaklandı.

IEA'nın hafta başında yayımladığı raporda petrol talebinde büyüme beklentisini bu yıl ve gelecek yıl için günde 100,000 varil düzeyinde azaltması ise emtiaya sert satış getirmişti. Son IEA raporuna göre 2017'de petrol talebinde günde 1.5 milyon, 2018'de 1.3 milyon varil artışı bekleniyor.

08:35 Global piyasalarda öne çıkanlar

Asya borsaları Wall Street'in beklentilerin üzerinde gelen ABD ekonomik verilerine rağmen gerilemesinin ardından, güne temkinli seyirle başlarken; ABD hazine tahvil getirileri eğrisi yatırımcıların bir kez daha faiz artırılacağını öngörmeleriyle on yılın en yatay seviyesinde bulunuyor. Fed Funds'ta Aralık için faiz artırımı olasılığı yüzde 92,3'te fiyatlanıyor.

ABD'de iki Cumhuriyetçi senatörün vergi indirimi yasa tasarısına ilişkin Senato'nun son taslağını eleştirmelerinin ardından bu tasarının geçmesine ilişkin endişeler azalma sinyali vermiyor.

Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik bölgesel gösterge endeksi yüzde 0,6 yükselirken, Avustralya borsası yüzde 0,3 yükseldi. Japonya'nın Nikkei225 endeksi kayıplarını tersine çevirerek yüzde 1,5 yükselirken S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,2 yükseldi. Wall Street dört gündür düşüş kaydeden S&P 500 enerji endeksinin baskısı altında kaldı. Enerji endeksi dört günde yüzde 4 geriledi.

08:22 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL iki gün boyunca devam eden ABD enflasyon verileri akışı ardından bu sabah sakin.

Kur 3,8816 ile düne göre yatayda. Şu ana kadarki işlem aralığı da 3,8795-3,8870 oldu.

Euro/TL 4,5765. Euro kuru dün tarihi rekorunu 4,6128'e taşımıştı.

Sterlin/TL 5,1170. Sterlinin rekoru da dün itibariyle 5,1338'e çıktı.