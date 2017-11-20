Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Küçük şirketlerimiz döviz geliri yoksa dövizle borçlanamaz. Defteri kapatıyoruz" dedi.

Özel bir kanalda konuşan Şimşek, döviz geliri olmayan küçük şirketlerin döviz borçlanmasına ilişkin olarak, "Bununla ilgili şu anda Meclis’te bir yetki kanunu var. İhracatçılarımız, son 3 yılın ortalama ihracatlarının 3 katı kadar borçlanabilirler. Ödeme kabiliyetini dikkate alarak ona da limit getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Şimşek, "Büyük şirketler riski yönetmek zorundalar. Nasıl yönetecekler? İhracatçılarsa sorun yok. Değillerse finansal piyasalarda kendilerini korumaya alsınlar, sigorta satın alsınlar. Biz bunu yaparsak ki yapacağız, kur üzerinden risk birikimini sınırlar, daha önemlisi içeride kur riskinin yönetimini daha sağlıklı bir zemine oturtmuş oluruz. Bu çalışmayı bir süredir yapıyoruz, sonuna geldik" diye konuştu.