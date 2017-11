Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Siber güvenlik konusu devletin her kademesinde etkisini hissettirirken, önceki gün yapılan Enerji Bakanlığı bütçe görüşmelerinde de özellikle madenler noktasında yoğun bir ihbar geldiği belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Ocaktan beri alıyoruz zaten siber saldırı. Arkadaşlar çalışıyor. Dünyanın birçok yerinden, birçok farklı saldırı alıyoruz. Biz bunları ayyuka çıkartmamak için her gün bir şey söylemiyoruz. Madenlerle ilgili çok ciddi sabotaj ihbarları geliyor. Bir yerleri rahatsız ediyoruz demek ki. Bunları her dakika, her gün söylemiyoruz ama tedbir alıyoruz, denetimi artırmaya çalışıyoruz. Türkiye’deki yazılım firmalarıyla görüşüyoruz. Yabancı yazılımlarla Türk yazılımları birleştirip, bu konularla ilgili siber güvenlik açısından hangi adımları atabiliriz, bunları çalışıyoruz, ama kolay değil tabii ki, zaman alacak bir süreç. Çok yoğun bir mesai harcıyoruz, yine bir sabotaj, yine bir operasyon, yine madencilik alanında Türkiye’de bir şey olmaması için” dedi.