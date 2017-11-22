Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere verginin yüzde 5'i oranında indirim sağlanacak. İndirim, 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak. İlk olarak 2017'nin gelir ve kurumlar vergisi kazançlarını 2018'in Mart ve Nisan ayında beyan edecek mükelleflerden, geriye dönük 2 yıl içerisinde düzenli beyannamesini veren, vergisini yatıran ve kaçakçılık suçunu işlememiş olanlar yararlanacak.

Posta'nın haberine göre indirim miktarı 1 milyon lirayı geçemeyecek. İndirim; ticari, zirai ve serbest meslek kazancı üzerinden hesaplanan yıllık gelir vergisi ile kurumlar vergisi için söz konusu olacak. Bakanlar Kurulu, indirim oranını 2 katına kadar artırabilecek. Ücret, kira, değer artış kazancı (gayrimenkul satışından elde ettiği geliri beyan edenler), faiz, kâr payı vb. menkul sermaye iradı elde eden, gelir vergisi mükellefleri indirimden yararlanmayacak.

NASIL UYGULANACAK?

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'i, indirim olarak hesaplanacak. Öncelikle ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecek. İndirim tutarının ödenmesi gereken vergiden fazla olması halinde kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen 1 tam yıl içinde tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecek.