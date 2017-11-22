Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Migros'un yüzde 7,3'lük hissesi el değiştiriyor. Migros'un doğrudan yüzde 15,3'üne sahip olan, Lüksemburg'da kurulu yatırım holding şirketi BC Partners fonlarına ait Moonlight Capital, şirket sermayesinin yüzde 7,3'ünü temsil eden 13 milyon hisseyi başka yabancı yatırımcılara satıyor.

Moonlight tarafından yapılan açıklamaya göre 13 milyon hissenin yabancı kurumsal yatırımcılara satışı için Goldman Sachs International ve J.P. Morgan Securities ile aracılık sözleşmesi imzalandı.

Satışın gerçekleşmesiyle Moonlight Capital'in Migros'taki doğrudan payı yüzde 8'e düşecek, BC Partners'ın yönettiği fonlar üzerinden payı ise yüzde 23,2'ye gerileyecek.

Satış işlemi, borsa dışında gerçekleşecek. Bu satıştan sonra 90 gün boyunca BC Parnetrs başka satış yapamayacak.

Öte yandan, Reuters'ta yer alan habere göre dün TSİ 21:00'e kadar talep toplandı ve hisse başına 26 liradan satış için yeterli talep sağlandı. Migros, dünkü seansı 27,20 liradan tamamlamıştı.

MİGROS'TA SON DÖNEMDEKİ HİSSE DEĞİŞİMLERİ

Migros'un yüzde 50'si MH Perakendecilik ve Ticaret'e ait. Bu yılın ilk yarısında Anadolu Endüstri Holding (AEH), Moonlight Capital'in sahip olduğu yüzde 19,5 oranındaki MH Perakendecilik hissesini toplam 509,03 milyon liraya satın almış ve MH Perakendecilik'teki payını yüzde 100'e çıkarmıştı. Diğer taraftan Migros’un yönetim kontrolü BC Partners’in yönettiği fonlar ve AEH tarafından eşit olarak paylaşılmaya devam ediyordu.

2016 yılı Ocak ayında Moonlight Capital, hisselerinin tamamına sahip olan Kenan Investments'a Migros'un yüzde 15,13'ünü hise başına 26 liradan devretmişti.