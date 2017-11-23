Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, yeni açılacak sitesi için iş başvurularını açtı. Şeyme, artık eşi gibi insanlara ekmek kapısı sağlayacak.

İŞ BAŞVURUSUNU SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Eşi Acun Ilıcalı gibi insanlara ekmek kapısı sağlayacak olan Şeyma Subaşı, iş başvurusu yapmak için gerekli şartları sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte başvuralar için gerekli şartlar:

-Arkadaşların alışverişe çıkarken yanlarında mutlaka senin de olmanı istiyor mu?

-Birisi yeni bir kıyafet aldığında, yorum yapman için kıyafetinin fotoğrafını ilk sana mı gönderiyor?

-Kötü bir kombin gördüğünde, en yakın arkadaşın bile olsa, nedenleriyle "bu olmamış" diyebiliyor musun?

-En uyumsuz parçaları, tek bir aksesuarla şık bir kombine dönüştürebiliyor musun?

-O halde yakında tüm Türkiye'nin tanışacağı yeni moda projemizin ekibine katılmanı istiyoruz!