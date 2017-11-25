Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamzabeyli Gümrük Kapısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yenilenerek, genişletilecek. Proje için yaklaşık 150 milyon liralık yatırım gerçekleştirilecek. Gümrük kapısının 2019 yılının başında hizmete girmesi bekleniyor. Yenileme yatırımı ile Kapıkule Gümrük Kapısı’nın yükünün hafifletilmesi ve araç giriş çıkışlarının hızlandırılması hedefleniyor. Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nın temel atma töreni Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, çevre il ve ilçelerdeki oda başkanları ve çok sayıda iş adamının katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Tüfenkci, törende yaptığı konuşmada Türkiye’de ticaretin daha kolay ve daha güvenli yapılmasını hedeflediklerini vurguladı. Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nın artık ihtiyaçları karşılamadığını ve yenilemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten Bakan Tüfenkci “Ülkemizin 2023 hedeflerine uygun olarak tüm kapılarımızı büyütüyor, yeniliyor ve teknik donanım bakımından güçlendiriyoruz. İş dünyamızın rekabet gücünü artırmak üzere en iyi uygulamaları Türkiye’nin gümrük ve ticaret işlemlerine uyarlıyor; 2023’e giden yolları açıyoruz” dedi. Hamzabeyli Gümrük Kapısında, yılda yaklaşık 1 milyon yolcu ve 500 bin araç giriş-çıkış yaptığını bildiren Tüfenkci, “Kapımızda şu anda 64 dönüm alanda; 7 giriş 7 çıkış olmak üzere toplam 14 peronda hizmet verilmekte. Yeniden inşa bittikten sonra 150 dönümlük alanda 9 giriş 9 çıkış olmak üzere toplam 18 peronda hizmet verilecektir” diye konuştu.



2019’DA TAMAMLANIYOR

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nın 2009 yılında yine TOBB tarafından modernize edildiğini hatırlatarak, şunları söyledi: Hamzabeyli artık Edirne’ye, Trakya’ya ve ülkemize yetmemeye başladı. Türkiye’nin kapıları artık Türkiye’ye dar gelmeye başladı. İşte bu yüzden sınır kapılarımızı genişletmeye, kapasitelerini artırmaya başladık. Genişleme işini ilk olarak Sarp’tan başladık. Bugün de Hamzabeyli ile devam ediyoruz. Hamzabeyli için 150 milyon lira yeni yatırım harcaması yapacağız. Global ticarete uygun şekilde tasarlanan yeni kapımızda en son teknoloji x-ray, kamera ve geçiş sistemleri, elektronik kantar ve plaka okuma sistemleri bulunacak. İnşallah 2019’un başında kapımız genişlemiş olarak faaliyete başlayacak. TOBB ve oda camiası olarak gümrük kapılarına 880 milyon liralık yatırım yaptık. Bu kapılardan elde edilen gelirlerden de devletimize 443 milyon lira vergi ödedik. Özel sektör navlun masraflarından da yıllık 410 milyon lira tasarruf etmeye başladı. Yani hem iş dünyamız hem de ülkemiz kazandı