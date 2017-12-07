Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar güne nasıl başladı? İşte 7 Aralık dolar euro fiyatları... Dolar dün önce 3.90 altına, sonra da gün içerisinde 3.85 altına gerilemiş ve euro dakeskin bir düşüşle 4.55 altını zorlamaya başlamıştı. Dün 3-84 ila 3.85 lira arasında el değiştiren dolar güne 3.85 sabah 08:00 sularında 3.8545 TL ile hafif yükselerek güne başladı. Dün 4.55 altına inen euro ise 4.5507 liradan el değiştiriyor. Analistler, Merkez Bankası'nın adımlarına bağlı olarak döviz kurlarında geri çekilmenin sürebileceğini belirtiyor. Merkez Bankası'nın gelecek hafta yapacağı toplantıda GLP faizinde 100 baz puanlık artış öngörülürken, piyasaların fiyatlaması da buna yönelik gerçekleşiyor. İstanbul serbest piyasada dolar 3,8550, avro 4,5500 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 3,8530 liradan alınan dolar, 3,8550 liradan satılıyor. 4,5480 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,5500 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8500 lira, avronun satış fiyatı ise 4,5470 lira olmuştu.

08:15 Asya'da son durum

Asya borsaları, önde gelen bazı teknoloji hisseleri satış baskısıyla karşı karşıya kalmasının ardından toparlansa da yatırımcıların düşük petrol ve bakır fiyatları ile ABD politikasına ilişkin belirsizlik sonucu temkinli kalmasıyla yaklaşık iki ayın dip seviyesinde bulunuyor.

Japonya hariç MSCI Asya Pasifik bölgesel gösterge endeksi hafif değişim gösterdi. Endeks bu yılki güçlü kazanımların ardından yatırımcıların kar realizasyonu ile 23 Kasım'da gördüğü 10 yılın zirvesinden yüzde 4,7 geriledi.

Tencent ve Alibaba gibi başlıca bazı teknoloji hisseleri geriledikten sonra tekrar yükselirken, Koreli Posco gibi materyal hisselerin aralarında bulunduğu diğer hisseler durgun seyir izliyor. Japonya Nikkei225 endeksi Mart sonundan bu yana en büyük düşüşünü kaydetmesi ardından yüzde 1,3 yükseldi. Yatırımcılar ABD'deki vergi indirim yasasının nihai halini bekliyorlar. Vergi indirim tasarısında ilerleme sağlanmış olsa da Kongre'de bütçe üzerinde bu hafta uzlaşı sağlanamaması halinde devlet hizmetlerinin ödeneksizlikten durma ihtimali bulunuyor.

08:00 Piyasalara özet bir bakış

Bu sabah döviz piyasaları sakin bir seyir izliyor. Kripto piyasada Bitcoin'in rekorunu 14 bin doların üzerine taşıyan yükselişi ise finans çevrelerinin ana gündemine dönüşmüş durumda.

Dolar/TL dün son işleme göre yüzde 0,02'yle sınırlı değişimle 3,8533

Euro/TL yüzde 0,14 artışla 4,5503

Sterlin/TL de yüzde 0,06 artışa 5,1593

Euro dolar karşısında yüzde 0,02 ile sınırlı yukarı yönlü değişim göstererek 1,1798'de.

Sterlin/Dolar yüzde 0,07 düşüşle 1,3374'te.

Bitcoin ise şu sırada rekor tazelemeye devam ediyor. Şu anda yeni rekor 14 bin 220'ye kadar ulaştı.