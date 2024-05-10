Havalimanında dövizde tefeci tarifesi! Tezgahı kurmuşlar, 1.000 avroda 10 bin lira fark çıkıyor

Yeme-içme fiyatları yüksek derken şimdi de havalimanlarındaki döviz büroları tepki topluyor. 34 lira olan avro, havalimanında 27 liradan alınıp 43 liradan satılıyor. 1.000 avroda 10 bin lira fark çıkıyor. Yerli ve yabancı turistler “Bu bir soygun” dedikleri durumdan şikâyetçi. Yüksek otopark ücretleri, kiralık otomobiller ile taksi problemleri de cabası…

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Restoran ve kafelerdeki yüksek fiyatlar, havalimanlarında çarpan etkisiyle karşımıza çıkıyor. Bir simidin 250 lira, sandviçin 500 lira, 3 dilim su böreği ve çayın 2.499 TL olması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Milyonlarca kişinin kullandığı havalimanlarında su içmek bile ateş pahası. Yeme-içme fiyatlarının ardından son dönemde bir şikâyet silsilesi de döviz bürolarından geldi. Havalimanlarındaki döviz bürolarında döviz kuru farkı, iç piyasanın katbekat üstüne çıktı. Piyasada 34 lira olan 1 avro, havalimanında 27 liradan alınırken, 43 liradan satılıyor. Normal şartlarda havalimanlarındaki döviz bürolarında iç piyasaya göre her zaman belli farklar olurdu. Bu rakamlar 1 ile 3 lira arasında fark ederdi. Ancak gelinen noktada 10 lira fark olması, yerli ve yabacı turistleri isyan ettirdi. Sosyal medyada tepki toplayan bu durum paylaşım rekorları kırdı. Birçok kişi döviz fişlerini paylaşarak “Bu kadar fark olmaz” yorumları yaptı.

10 BİN LİRA FARK ÇIKIYOR

Yurt dışından Türkiye’ye gelen bir turist 1.000 avro bozdurup 27 bin lira aldığını ifade ederek “Aradaki fark çok fazla. Dövizinizi mutlaka dışarıda bozdurun ve alın. Dönerken 1.000 avro almak istediğimde ise 43 liradan sattılar” dedi. Türk vatandaşları da duruma tepkili. Yurt dışına çıkarken “TL’yi havalimanında dövize çeviririz” diye düşünenler karşılaştıkları fark üzerine şok geçiriyor. Bir yolcu “Normal şartlarda 1-2 lira fark ederdi. Şu farka bakar mısınız, 10 lira, ne demek! Bu kabul edilemez. Bu bir soygun! Mutlaka denetlenmesi lazım. Adamlar para satarak para kazanıyor. Üstelik haksız kazanç. Kur üzerine tepki gösterince 3 lira indirdiler. Pazarlık usulü döviz alıyoruz” diye konuştu. Döviz bürosu sahipleri ise kendilerini “Kiralar avro üzerinden ve çok yüksek” diye savunuyor.

TAKSİ PROBLEMİ BÜYÜYOR

Havalimanlarındaki otopark ücretlerine de zam geldi. Fiyatlar geçen yıla göre yüzde 148 artış gösterdi. Geçen yıl saati 52 lira olan ücret, bu sene 90 liraya çıktı. 12 saatlik ücret ise 300 lirayı geçiyor. Bir diğer sıkıntı da araba kiralama. Normal şartlarda günlük 1.200 lira olan ortalama bir otomobil kiralama ücreti, havalimanında 2.500 lirayı geçiyor. Şayet ulaşımda taksi kullanacaksanız burada da fahiş fiyatla karşılaşıyorsunuz. Havalimanına dışarıdan taksi girip müşteri alamıyor. Bu nedenle taksiler belli kapasitede hizmet verebiliyor. Taksi eksikliği uzun kuyruklar oluşmasına neden oluyor. Ayrıca bazı taksiler normal fiyattan daha fazla ücret de talep edebiliyor. Bu da şikâyetlere yansıyan bir diğer durum. Havalimanlarında yeme-içme fiyatları sıkça gündeme geliyor. En ucuz yemek, kişi başı 1.000 lirayı buluyor. Yine elektronik cihaz, kitap-dergi, bavul ve ilaç da normal piyasa fiyatlarının çok fazla üzerinde seyrediyor.



