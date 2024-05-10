Enflasyonda gaz etkisi! Merkez, yıl sonu tahminini yükseltti

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 25 metreküp bedelsiz doğalgaz düzenlemesinin sona ermesiyle aylık enflasyonda 0,7 puanlık artış beklediklerini belirterek “Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e güncelledik. Enflasyon Mayıs’ta yüzde 75-76 ile zirve yapacak” dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Merkez, yıl sonu enflasyon tahminini revize ederek yüzde 36’dan yüzde 38’e güncellerken 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 olarak korudu. MB Başkanı Karahan, doğalgazdaki indirimin sona ermesinin de etkisiyle enflasyonun mayıs ayında zirve yapmasını beklediklerini belirterek, dezenflasyon sürecinde ne gerekiyorsa yapacakları mesajını verdi. Karahan özetle şunları söyledi:

ENFLASYONDA BOZULMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ

Enflasyon, hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Hazirandan itibaren dezenflasyon sürecinde, enflasyonu, belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

MENKUL KIYMET TESİS UYGULAMASI SONLANDIRILDI

Piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde menkul kıymet tesis uygulamasını tamamen sonlandırdık. Böylece, tahvil piyasasının işlevselliğinin artmasını, getiri eğrisinin normalleşmesini ve parasal aktarımın güçlenmesini sağladık.

SON 8 AYDA TL MEVDUAT PAYI YÜZDE 44’E YÜKSELDİ

Nisan ayında TL mevduat 539 milyar TL artarken, parite etkisinden arındırılmış yabancı para mevduat ve kur korumalı mevduat, sırasıyla 6,2 milyar dolar ve 19 milyar TL azaldı. Böylece son 8 ayda, Türk lirası mevduat payı yaklaşık yüzde 32’den yüzde 44’e yükselirken, Kur Korumalı Mevduatın payı yüzde 26’dan yüzde 14’e geriledi.

SWAP HARİÇ NET REZERVDE 2 HAFTADA 18 MİLYAR İYİLEŞME

22 Mart-26 Nisan döneminde, yabancı para cinsi mevduat 7 milyar dolar gerilerken, TCMB taraflı swap bakiyesi önemli ölçüde azaltılmıştır. Bu dönemde, brüt rezervler yatay seyrederken, swap hariç net rezerv 16,4 milyar dolar iyileşmiştir. Swap hariç net rezervlere son iki haftada 18 milyar dolarlık bir ek iyileşme görmekteyiz. Böylece, ilgili dönemde swap hariç net rezervler toplam 34 milyar dolar artmıştır.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ 2 PUAN ARTTI

2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38’e çektik. 2025 ve 2026 tahminlerini yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk. Orta vadede ise enflasyonun yüzde 5’te istikrar kazanmasını hedefliyoruz. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için yüzde 34 ve 42, 2025 yılı için ise yüzde 7 ve 21’e tekabül etmektedir.

ENFLASYON MAYISTA YÜZDE 75-76 İLE ZİRVEYE ULAŞIR

25 metreküp bedelsiz doğalgaz kullanımı düzenlemesinin sona ermesi, mayıs ayında enflasyonu 0,7 puan yukarı yönlü etkileyecektir. Enflasyon mayıs ayında zirveye ulaşacaktır. Enflasyonda zirvenin yüzde 75-76 civarında olacağını öngörüyoruz. Böylece, politika iletişiminde sıklıkla vurguladığımız geçiş döneminin sonuna gelmiş olacağız. Yılın geri kalanında enflasyonun istikrarlı olarak gerileyeceği dezenflasyon dönemine gireceğiz. Mevsimsellikten arındırılmış ortalama aylık enflasyonun yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,5 civarına, son çeyrekte ise yüzde 1,5’in bir miktar altına gerileyeceğini öngörüyoruz. Sıkı parasal duruş 2025 yılında da devam edecektir.

276 BAZ PUANA DÜŞTÜ

Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 276 baz puan ile Şubat 2020’den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Analistler, Türkiye’nin CDS’inde devam eden gerilemeyle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye’nin kredi notunda artış ve kredi notu görünümünde de olumlu değişiklikler yaptığını vurgulayarak, bunun da yatırımcıların Türkiye ekonomisine artan güveni ortaya koyduğunu söyledi.

KİRADA ARTIŞ DÜŞECEK

TCMB Başkanı Fatih Karahan, son üç aylık dönemde gıda fiyatlarında güçlü artışlar gerçekleştiğini ve özellikle kırmızı et fiyatlarının bu gelişmede öne çıktığını belirtti. Türkiye’de hizmet enflasyonundaki yüksek seyrin önemli bir bileşeninin de kiralama olduğuna dikkat çeken Karahan “Dolayısıyla, konut fiyatlarındaki yavaşlamanın, ilerleyen dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz” diye konuştu.

BANKNOTTA İHTİYAÇ OLURSA GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ

TCMB Başkanı Fatih Karahan ‘Önümüzdeki dönemde 500 TL ve 1.000 TL’lik banknotlar basılacağı ve yeni para basma makinelerinin satışa çıkacağı’ yönündeki iddialara da cevap verdi. Karahan, şunları söyledi: Paranın kendisi ortada yokken, bununla uyumlu banknot makinesi nasıl oluyor bilmiyorum. Üst değer banknota ihtiyaç olup olmadığı birçok faktöre bağlı. Makroekonomik ve finansal analizlere, teknik olarak yapılan değerlendirmelere göre karar veriyoruz. Bu kapsamda tedavüldeki kompozisyonun değişimini de dikkate alıyoruz. Bu yaptığımız analizler sonucunda ihtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız.