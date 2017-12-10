Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye'nin en fazla balık yağı ihraç ettiği ülkeler arasında ilk 5 sırada Peru, Fas, Danimarka, Norveç ve Kolombiya'nın yer aldığını söyledi.

Gürdoğan, Türkiye'den bu yılın 11 aylık döneminde 3 bin 223 ton balık yağı ihraç edilerek karşılığında 7 milyon 199 bin 524 dolar gelir sağlandığını aktardı.

En fazla Peru'ya ihraç ediliyor

İhracatın bin 407 tonunun Peru'ya gerçekleştirildiğini belirten Gürdoğan, "Fas'a 743 ton, Danimarka'ya 411 ton, Norveç'e 261 ton, Kolombiya'ya ise 217 ton balık yağı ihraç edildi. Balık yağı ihraç ettiğimiz ülkeler arasında Birleşik Krallık, Şili, Azerbaycan, Irak, Gürcistan, KKTC ve Pakistan da yer alıyor." dedi.

Gürdoğan, Peru'ya gerçekleştirilen ihracattan 3 milyon 83 bin 279 dolar gelir elde edildiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Fas'tan 1 milyon 723 bin 289, Danimarka'dan 920 bin 685, Norveç'ten 630 bin 158, Kolombiya'dan 410 bin 847 dolar gelir sağlandı. Bu beş ülkeye yapılan ihracattan elde edilen gelir 6 milyon 768 bin 258 dolar olarak gerçekleşti. Diğer 7 ülkeye gerçekleştirilen yaklaşık 183 ton balık yağı ihracatı karşılığında ise 431 bin 266 dolar gelir elde edildi."

Peru, Fas, Danimarka, Norveç, Kolombiya ve Birleşik Krallığa gönderilen balık yağının tamamının Trabzon'dan ihraç edildiğine dikkati çeken Gürdoğan, "2017 yılının 11 aylık döneminde ihraç edilen 3 bin 223 ton balık yağının 3 bin 149 tonu yani yaklaşık yüzde 97'si Trabzon'dan gerçekleştirildi. Trabzon'dan yapılan bu ihracat karşılığında, ülke ihracatından elde edilen toplam gelirin yaklaşık yüzde 97'si olan 6 milyon 996 bin 293 dolarlık bölümü temin edildi." diye konuştu.

Sektörde Ar-Ge çalışmaları devam ediyor

Gürdoğan, 2016 yılı ocak-kasım ayları arasında Türkiye'den 17 ülkeye 9 bin 931 ton balık yağı ihracatı yapıldığını ve karşılığında 18 milyon 191 bin dolar gelir elde edildiğini hatırlattı.

Aynı dönem içinde Trabzon'dan 9 ülkeye 9 bin 917 ton balık yağı ihraç edilerek 18 milyon 155 bin dolar gelir sağlandığını ifade eden Gürdoğan, şöyle devam etti:

"Balık yağı ihracatında miktar bazında yüzde 68, değer bazında ise yüzde 60 düşüş gerçekleşti. Trabzon'dan 6 ülkeye yapılan balık ihracatında ülke genelinde olduğu gibi miktarda yüzde 68, değerde de yüzde 61 düşüş yaşandı. Sanayi ürünü olan balık yağının, bu yıl atık balık rekoltesindeki düşüşten kaynaklı olarak ihracatında da düşüş yaşandı."

Gürdoğan, sektörün kullanma imkanı olmayan atık balıkların işlenerek balık yağına dönüştürülmesi ve ardından ihraç edilmesi sayesinde atık balıkların ekonomiye geri kazandırıldığını kaydederek, "İhracatçılarımızın ürünü daha ileri derecede katma değerli ürün haline dönüştürmesine yönelikte Ar-Ge faaliyetleri devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda bu yönde yapılacak yatırımlarla ürünün daha yüksek katma değer işlenmiş ürün haline dönüştürülmesi ile bölge ve ülke ekonomisine çok büyük kazanım sağlayacaktır."