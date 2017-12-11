Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede bombus arılarıyla seralarda üretilen domatesin hasadına başlandı. Soğuk havalarda sabaha kadar nöbet tutulan, özenle üretilen domatesler, dalından koparılarak kasalara yerleştiriliyor.

Omuzlarda taşınan domates kasaları, kamyonlara yüklenerek hallere götürülüyor. Kadın ve erkek çiftçilerin domates hasadı, renkli görüntüler de oluşturuyor.

Kış döneminde özellikle ocak-şubat aylarında Türkiye'de tüketilen domatesin önemli bölümünün üretildiği Kumluca'dan, yaklaşık 30 ülkeye domates ihraç ediliyor.

"Bebeğe bakar gibi yetiştiriyoruz"

Çiftçilerden Ayşe Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıldır domates ürettiklerini belirterek, domates üretmenin zahmetli bir iş olduğunu söyledi. Seralarda domatesi bebeğe bakar gibi özenle yetiştirdiklerini anlatan Çetinkaya, soğuk havalarda seralarda nöbet tuttuklarını, fideden sökümüne kadar her aşamada emek harcadıklarını vurguladı.

Toplamasının, kasaları taşımanın zor olduğunu dile getiren Çetinkaya, "Domatesleri bombus arılarıyla üretiyoruz, hormon yok, lezzeti, kokusu çok farklı. Hem meyve hem sebze olarak tüketiliyor." dedi.

"Talepleri karşılamaya çalışıyoruz"

Farklı ülkelere yaş sebze ve meyve ihraç eden firmanın işletme müdürü, ziraat mühendisi Önder Çiftçi, yurt dışında domatese talebin yüksek olduğunu belirtti. Avrupa, Balkan ve Asya ülkelerine domates ihracatı yaptıklarını vurgulayan Çiftçi, "Noel tatili ve kutlamalar dolayısıyla Avrupa'dan domatese büyük bir talep var. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İlk ürünleri Ukrayna, Belarus bölgesine gönderdiklerine işaret eden Çiftçi, "Domates Türkiye'nin bazı bölgelerinde yetişiyor ama ihracata uygun değil. Kumluca'da üretilen domatesler daha çok ihracata gidiyor. Hale giriş fiyatı 3 ila 4 lira arasında değişiyor." ifadesini kullandı.