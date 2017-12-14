Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz haftalardan itibaren tüm Türkiye'de etkili olan yağmurlu ve soğuk hava, balık fiyatları ve balık çeşitliliğini de etkilemiş, denizden yeteri kadar balık çıkmayınca fiyatlar da yükselmişti. Havaların soğuk gitmesinden dolayı balıklar denizin dibine doğru kaçarken, avlanmaya çıkan balıkçılar yeteri kadar balık tutamadan dönüyor.

"Balık fiyatları 2 kat arttı"

Balık fiyatlarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, havaların soğuması ve yağmurların başlamasından dolayı balık fiyatlarının da yükseldiğini söyledi. Soğuk ve yağmurlu havalarda balıkların denizin dibine doğru kaçtığını kaydeden Polat, "Avlanmaya çıkan balıkçılarımız yeterince balık tutamıyor. Soğuk havalarda balık dibe gider ve yakalanmaz. Bu yüzden de balık fiyatları iki kat artıyor. Tabi biz de balıkların bolluğunun çok olmasını ve fiyatların düşmesini istiyoruz ancak bizim elimizden olmayan nedenlerden dolayı bir süre böyle olacak gibi. Havalar düzelinceye kadar denizden balık az çıkar. Ancak henüz daha yağmurlar da başlamadı. Yağmurlar başlayınca bu balık sayısı iyice düşecektir. O zaman belki biraz daha fiyatlar artabilir" dedi.

Balık fiyatlarıyla ilgili de bilgiler veren Polat, "Hamsi 10 lira, sardalye 7 lira, gümüş 17 lira, mezgit 20 lira, çupra 20 lira, levrek 22 lira, dil 20 lira, mercan 10 lira, kefal 10 lira, kırlangıç 10 lira, istavriti 10 liradan satıyoruz. Aslında baktığımızda çok pahalı değil ama geçtiğimiz haftalara göre fiyatlar arttı. Ancak bu mevsim tam taze balık yenilecek mevsim. Av yasağının kalktığı dönemlerde balık yemek en doğrusu. Hem taze hem de daha ucuz balık yiyebilirsiniz. Vatandaşlarımız balık alsınlar. Gerçekten balık pazarında güzel balıklarımızın bulunması, fiyatların daha düşük olması halkı buraya çekmeye başladı. Temennimiz de inşallah böyle devam eder. Havalar elverişli olduğu zaman balıkta bir sıkıntımız olmuyor" şeklinde konuştu.

"Bilinçsiz avlanmada balık fiyatlarını artırıyor"

Avlanma yasağı ile ilgili de konuşan Polat, "Her zaman söylüyorum. Eğer balığın bolluğu konusunda tam anlamıyla çözüm isteniyorsa Türkiye genelinde bir dönemlik bir yasak değil de 1 veya 2 sene tamamen yasaklama gelmesi gerekiyor. İşte Norveç. Bizim denizlerimizin 3'de biri kadar denize sahip ama dünyaya balık üretiyor. Çünkü sistemli bir çalışma var. Burada bizim balıkçı arkadaşlarımızın da duyarlı olması lazım. Özellikle yasaklar başladığında ava çıkmaması gerekiyor. Birde balık avlanırken küçük balıklar tutmamaya özen gösterilmelidir. Bu sayede hem balıklarımız artar hem de balıkçılarımız ceza yememiş olurlar. Norveç bizim ülkemizin 10'da biri kadar. Ancak neredeyse tüm ekonomisini balıklarla sağlıyor. Adamlar dünyaya balık satıyor. Bizim üç tarafımız denizlerle çevrili olmasına rağmen bugün 12. aydan sonra balığın kilosu 25-30 lira oluyor. Bunlar bilinçsiz avlanmadan. Biz geçmişte yapılan hataların cezasını çekiyoruz" ifadelerini kullandı.