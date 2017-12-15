Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Projesi adıyla bir çalışma başlattıklarını, bu projede işveren örgütleri ile iş birliği hâlinde bir sistemi hayata geçireceklerini bildirdi. Yeni sistemde mesleki eğitimin içeriğinin işverenlerin talebine göre oluşturulacağını belirten Erdoğan “İş gücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için teoriyi ve pratiği birleştiren yeni bir modele geçiyoruz. Bu projenin uygulama süresi iki yıl olacak. Proje kapsamındaki programlarda eğitim, teori ile pratiği birlikte içerecek şekilde 8 aya kadar sürelerle düzenlenecek. Katılımcılara günlük 54 lira da cep harçlığı ödenecek. Eleman temininde güçlük çekilen ve özellikle uzmanlık isteyen sektörlerde, gençlerimizin kendilerine uygun zaman ve şartlarda, yani esnek bir şekilde eğitim alabilmelerini sağlıyoruz. Bu eğitimlerin ücretlerini de devlet karşılayacak. İmalat ve bilişim sektörlerini stratejik öncelik olarak belirledik. Bu sektörlerdeki işverenler bugüne kadar yalnızca asgari ücretli çalışanları için prim desteği alıyordu, şimdi bunu genişletiyor ve prime esas kazanç sistemini getiriyoruz. Bir başka ifadeyle artık ek istihdamda 4 bin 740 liraya kadar olan ücretler de sigorta primi teşvikine dâhil edildi. Önümüzdeki yıl, 3 ve daha az çalışanı olan işletmelerimizin, sağladıkları her ek istihdam için ödedikleri maaş, prim ve verginin bir ayını kendileri, bir ayını da devlet ödeyecek. Kadınlar, 18-25 yaş arası gençler, engelliler bu sistemden diğerlerine göre 6 ay daha fazla yani 1,5 yıl süreyle faydalanabilecekler” dedi.

YILDIRIM: DAHA ÇOK İŞ İÇİN GÜN BUGÜNDÜR

Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye, sürekli büyüyen bir ülke. 10 yıl önce her yüz kişiden 45’i iş hayatına katılıyordu. Bu oran yüzde 54’e yükselmiştir. Bir yandan istihdama katılım bir yandan istihdamda artış, Türkiye’nin ne kadar dinamik ve üretken bir ülke olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Demek ki sadece istihdamı beklenen düzeyde artırmak yetmiyor, istihdama katılımın artığını da dikkate alarak, 1 yetmedi 2, 2 yetmedi 3, 3 yetmedi 4 ilave istihdam için, her türlü seferberliği yapmamız gerekiyor. Gün bugündür, Hükûmetimiz ve Cumhurbaşkanımız arkanızda” dedi.

SEFERBERLİK MEYVESİ, 1,5 MİLYON İSTİHDAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu “Hamdolsun Millî İstihdam Seferberliği kapsamında bu yılın 9 ayında yaklaşık 1,5 milyon kişiye istihdam sağladık. Son 10 yılda ise toplam 7 milyon 167 bin kişiye iş bulduk. Büyük, büyük bir başarı hikâyesi. Kadın erkek, genç yaşlı, işçisi, işvereni, memuru ve emeklisiyle, 80 milyon tek yürek olarak ülkemizi, milletimizi, devletimizi korumaya ve bunula birlikte kalkınmamızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

HİSARCIKLIOĞLU: YATIRIMA DEVAM

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Oda ve borsa camiası olarak Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Sadece istihdamda değil, finansmanda ve girdi maliyetlerinin azaltılmasında da pek çok reformu hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza ve hükümetimize de teşekkür ediyorum. İş dünyası olarak ülkemize ve kendimize artık daha fazla güveniyoruz, cesaretle adım atıyoruz” diye konuştu.