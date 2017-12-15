Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ne kadar? 15 Aralık 2017 dolar euro fiyatları ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Dolar/TL son dönemde hem Türkiye'ye özgü gelişmeler, hem de küresel piyasalarla birlikte sert dalgalanmalar yaşadı. Geçen hafta Pazartesi günü 3.94'ün üzerinde işlem gören dolar/TL dün ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının da desteğiyle 3,80'e doğru düşüş göstermişti. İşte 15 Aralık 2017 dolar euro fiyatları

TCMB aralık ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz koridorunun alt bandı, politika faizi ve üst bandını sabit tutarken; geç likidite faizini sekiz aylık aranın ardından ilk kez artırdı. TCMB GLP'de 50 baz puanlık artışa giderek bu faiz oranını yüzde 12,75'e taşıdı. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini de vurguladı.

TCMB'nin dünkü faiz kararı öncesi 3,8275 seviyesinde işlem gören dolar/TL karar sonrası sert yükselişle 3,8965'i test etti. Günü 3,88 civarında tamamlayan dolar/TL bu sabah 3,8786/3,8812 seviyesinde işlem görüyor.

Euro ise, 4,56'nın üzerinde seyrediyor.

13:00 TL varlıklarda gün ortası

Dünkü yükselişi ardından aşağı yönlü baskıyla karşılaşan BIST100 endeksi günün ilk yarısında 108 bin 927'ye kadar geriledikten sonra 109 bin 288'den yüzde 0,35 kayıpla müzayedeye ara verdi.

TL dün TCMB kararı sonrası kayıplarının bir kısmını geri alıyor. Dolar/TL 3,8523'e kadar geriledi ve şu an 3,8628'de, dünkü son işlemin yüzde 0,62 altında.

Euro/TL 4,5590. ECB'nin güvercin algılamasının da etkisiyle bugün 5,1751'e kadar düşüş yaşandı.

Sterlin/TL de 5,1895

Gösterge tahvil faizi düne göre 36 bps artışla yüzde 13,50'de.

10:30 Borsada son durum

BIST100 endeksi 108 bin 927'ye kadar geriledi. Şu anda 109 bin 227'de, yüzde 0,40 düşüşte.

10:05 Altının gramı düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 156,3 lira seviyesinde dengelendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz kararının ardından değer kazanan dolar kuruna paralel 157,1 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 156,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,22 değer kaybederek 156,3 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 257, Cumhuriyet altını 1.046 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 1.255,2 dolar seviyesinde dengelendi.

10:00 Dolar/TL'de son durum

İşsizlik verisinin Dolar/TL'ye önemli bir etkisi olmadı. Kur 3,8722'de, düne göre yüzde 0,38 düşüşle seyrediyor.

09:55 BIST yatay açıldı

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,08 düşüşle 109 bin 578 puandan başladı.

09:20 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST100 endeksi 109 bin 958'e kadar yükseldi ve 109 bin 666'dan kapanışla yüzde 1,40 değer kazandı. İşlem hacmi 7 milyar lira oldu.

ABD'de Türkiye ETF'i yüzde 1,71 düştü ve Gelişen Piyasalar ETF'i yüzde 0,73 geriledi. Türkiye ETF'i Fed karar günü dahil iki gündür gelişen piyasaların gerisinde kalıyor.

Analistlerin yeni güne dair bekentileri şöyle:

Gedik Yatırım

"Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, TCMB geç likidite penceresi faiz oranını 50 baz puan artırarak %12,75'e çıkarmasının ardından bir miktar düşüş yaşasa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliğinin ikinci fazı konuşmasının ardından hızlı bir toparlanma görüldü. Bu sabah BI ST-100 endeksinin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz. Direnç olarak takip ettiğimiz 109.350 seviyesi üzerine geçilmiş olması ve düne göre işlem hacminde görülen artışın da katkısıyla endeksteki alımların hız kazandığı görüldü. Endeksteki yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırasıyla 110.530; 111.750 ve 112.600 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 109.350 ve 108.900 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 108.900 desteğinin kırılması durumunda satışlar hız kazanabilir. Bu durumda 107.700; 106.900 ve 105.000 seviyeleri destek olarak öne çıkmaktadır. Bugün Türkiye'nin işsizlik verileri ile ABD'nin sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek."

Yatırım Finansman

"Güne hafif satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 109.000 seviyesinin gün içi işlemlerde ilk destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Bu desteğin üzerinde kalındığı sürece yükseliş hareketi gücünü koruyacaktır. Ancak 109.000'in kırılması halinde gün içi güç kaybının arttığını görebiliriz. Olası geri çekilmelerde ise 108.200 ve 107.800 seviyeleri alt destekler olarak takip edeceğiz. Endekste 110.300-110.500 bandı ise kısa vadeli işlemlerde önemli direnç konumunda olacaktır."

Ziraat Yatırım

"Dün ikinci seansta gelen alımlarla birlikte endeksin takip ettiğimiz 110bin direncini test ettiğini izledik. Halihazırda yükselen kanal içerisinde yer alan endeks 110bin direncini geçmesi durumunda kanal üst bandına doğru hareketlenebilir. Dirençler 110.600 ve 111.200 seviyelerinde. Diğer yandan, olası satışlarda kanal alt ve 20 saatlik ortalamanın geçtiği 109.100 civarındaki destek önemli olabilir. Bu seviyenin üzerinde gün içerisinde yükseliş isteği devam edebilir. Aksi durumunda 108.300/500 desteği hedef olabilir. Endeksin haftanın son işlem gününe alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz."

08:35 Asya'da öne çıkan gelişmeler

Asya hisse senedi piyasaları ABD vergi reformunun ilerlemesine ilişkin endişelerle düşük seyir izleyen Wall Street'in risk iştahını sınırlamasının etkisinde.

Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik bölgesel gösterge endeksi yüzde 0,5 geriledi ancak haftayı yüzde 0.7 kazanımla bitirmeye hazırlanıyor. Çin hisseleri düşüş kaydederken; Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,9 ve lokomotif hisseler CSI 300 endeksi de yüzde 1 geriledi. Ekonominin ivme kazandığına ilişkin sinyallerin geldiği Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 0,1 düşüşle günün dip seviyelerinden uzaklaşsa da, haftayı yüzde 0,6 ekside bitirmeye yakın.

Wall Street'teki aşağı yönlü baskının arka planında ABD'de Cumhuriyetçi iki senatörün, vergi tasarısında değişiklikler istediği yönündeki haberler etkili olmuştu. Vergi tasarısının, Cumhuriyetçiler'in 100 sandalyeden sadece 52'sini elinde bulundurduğu Senato'dan geçmesi için salt çoğunluğa ihtiyacı bulunuyor. Tasarıya hiçbir Demokratın destek vermesi beklenmiyor.

08:30 Euro/Dolar düşüşte

Euro/Dolar dün 1,1862'ye kadar yükselidkten sonra ECB Başkanı Mario Draghi'nin parasal teşviklerin gerektiğinde devam edeceği vurgusunun piyasadaki güvercin yankılarıyla 1,1765'e kadar geriledi.

Son işlem 1,1780 ile düne göre yüzde 0,07 daha aşağıda.

ECB, büyüme ve enflasyon tahminlerini Eylül'de paylaştığı projeksiyonlara göre yükseltese de ilk kez açıklanan ve yüzde 1,7 olan 2020 tahmini dahi yüzde 2 hedefinin altında.

Bu da henüz Ocak ayında varlık alımlarını azaltmaya başlayacak olan Banka, daha fazla teşviğe de kapıyı kapatmamışken ilk faiz artırımının çok daha uzakta olduğu algısını vererek euro için uzun vadede yukarı yönü sınırlı görenlerin spekülasyonunu destekliyor.

08:15 TL'de günün ilk işlemleri

Türk Lirası cinsi varlıklarda bu sabah saat 10:00'da TÜİK'in açıklayacağı Eylül ayı iş gücü istatistikleri takip edilecek. Ekonomistlerin beklentisi bir önceki veride yüzde 10,6 olan işsizliğin yüzde 10,7'ye yükseleceği yönünde.

Erdoğan'ın dün açıkladığı istihdam teşvikleri üzerine işsizlik oranındaki gidişat piyasanın ana gündemlerinden biri haline geldi.

Bu veriden 1 saat sonra da Maliye Bakanlığı Kasım ayı bütçe gerçekleşmelerini açıklayacak. Ekim'deki açık 3,3 milyar liraydı.

Dolar/TL şu sırada 3,8809 ile düne göre yüzde 0,15 düşüşte. Kur dün TCMB kararı ardından 3,89'u aşmıştı.

Euro/TL 4,5736