Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜDER Başkanı Levent Küçük, yıl sonuna yaklaşılırken kredi kartlarında ya da bazı mağaza kartlarında biriken puanların para karşılıklarının kullanılması gerektiğini çünkü bu puanların yeni yılda silinebildiğini belirtti. Küçük, bankaların alışverişi cazip kılmak, kartların daha çok kullanımını sağlamak amacıyla “para puan” kampanyaları ve promosyonları yaptıklarını anımsattı. Sektör anlamında hemen hemen her bankanın bu uygulamayı yaptığını anlatan Küçük, bu promosyonlardan kartlara yapılan yüklemenin çoğu banka tarafından yıl sonunda silindiğini vurguladı.

Küçük, “Banka kredi kartlarına ve bazı mağaza kartlarına, alışveriş sonrası puan yüklenmekte, bu puanlar para olarak kullanılabilmektedir. Yıl sonlarında, bazı bankalar ve mağazalar, kartlara yüklenen para puanları silmekte, bazıları ise yeni yıla devretmektedir. Bu yüzden tüketicilerimiz elde promosyon şeklinde verilen bu puanlarını kontrol ederek kullanması önerisinde bulunuyoruz” dedi.