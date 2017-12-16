Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, yıl sonu itibarıyla büyümenin yüzde 7 olarak gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Sarıeroğlu, Türkiye'nin geçen yıl hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını, tüm uluslararası kuruluşların kriz senaryoları ürettiğini, böyle bir ortamda Türkiye'nin büyümede böylesine tarihi seviyeler yakalamasının başarı hikayesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Muhalefetin, taşeronlara kadro düzenlemesine ilişkin çalışmayı sorması üzerine Sarıeroğlu, "Çok yakın zamanda, bir iki gün içerisinde bütün detayları herkes, tüm kamuoyu öğrenmiş olacak." dedi.

Geçici mevsimlik işçilerin 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerini 4 ay kadar daha uzatacaklarını, 4/C'lerin 4/B'ye geçişlerinin sağlanacağını anlatan Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda 900 bin emekçimiz, yapacağımız çalışmaların kapsamında. Asgari ücretle ilgili de dün iki farklı toplantı gerçekleştirdik. Net asgari ücrette, reel olarak yüzde 111 artış yapmış bir iktidarız. Asgari ücreti, hiçbir zaman siyasi popülizm malzemesi yapmadık. Asgari ücret ülkemiz açısından önemli denge ücretidir.

Asgari ücret üçlü yapıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen bir ücret. İşçilerimizle, işverenlerimizle hükümet olarak ikinci görüşmemizi yaptık. İnşallah, mutabakatla, tüm kesimler için faydalı olacak, her kesimin beklentisini karşılayacak bir ücreti de yine AK Parti iktidarı olarak biz belirleyeceğiz. Emekçilerimiz, işverenlerimiz, çiftçilerimiz, emeklilerimiz, inşallah yakın zamanda onlarla ilgili de güzel çalışmalarımız da olacak."