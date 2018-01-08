Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 0,29'luk düşüşle tamamladı. Endeks 333,43 puanlık azalışla 116 bin 304 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi de yüzde 0,18 değer kaybetti.
Borsa haftanın ilk gününü düşüşle tamamladı
08.01.2018 - 19:08 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 19:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa haftanın ilk iş gününü yüzde 0,29'luk düşüşle tamamlandı.
Etiketler : borsa istanbul,ekonomi haberleri,
534611 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/534611.aspx
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