Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 0,29'luk düşüşle tamamladı. Endeks 333,43 puanlık azalışla 116 bin 304 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi de yüzde 0,18 değer kaybetti.