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Haberler > Ekonomi > PttAVM 4 ülkeye daha depo kuracak

PttAVM 4 ülkeye daha depo kuracak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PttAVM 4 ülkeye daha depo kuracak
Pttavm, E-İhracat, Ticaret Bakanlığı, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

PttAVM, 12’nci yaşını 4 ülkeye daha depo kurarak taçlandırıyor. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu yeni depolar kuracakları ülkeleri açıkladı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - 183 yaşındaki PTT’nin iştiraki olan PttAVM, bu yıl 12’nci yaşını 4 ülkeye daha depo kurarak taçlandıracak. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, 50 milyon ürünle 100 ülkeye e-İhracat yaptıklarını dile getirerek, önümüzdeki süreçte Çin, Almanya, İngiltere ve ABD’de de yeni depolar kuracaklarını söyledi. 

Türk ürünleri ve markalarının yurt dışına açılmasını sağlamayı planladıklarını ifade eden Çevikoğlu, yeni dönemde önceliği e-İhracat’a vereceklerini belirtti. Ticaret Bakanlığının bu yıl için 2 milyar dolar, 2026 için de 10 milyar dolarlık e-İhracat hedefi koyduğunu hatırlatan Çevikoğlu “Çeşitlilik, kalite ve fiyat avantajıyla bizim ürünlerimizin dünyada önü çok açık. Hızlı teslimat süreçlerini, yurt dışı depo ağını genişlettiğimiz sürece Türk ürünlerinin dünyanın en ücra köşelerine kadar ulaşmasının önünde hiçbir engel bulunmuyor” ifadesini kullandı. 

Altyapı ve lojistik hizmetlerin hızlı ve uygun maliyetle gerçekleştirilmesinin e-ihracat için önemine değinen Çevikoğlu şunları kaydetti: İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ile birlikte Hong Kong, Zhejiang fulfillment (e-Ticaret lojistik ağı) merkezlerimizi devreye aldık. Aynı şekilde Çin, Almanya, İngiltere ve ABD’de fulfillment hizmetlerimizi önümüzdeki süreçte devreye alacağız. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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