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Haberler > Ekonomi > Türk startup'lardan Paris çıkarması! Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi götürüyor

Türk startup'lardan Paris çıkarması! Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi götürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk startup&#039;lardan Paris çıkarması! Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi götürüyor
Startup, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’den 16 girişimci, 22 Mayıs’ta Paris’te yapılacak VivaTech Fuarı’nda fikir ve projelerini, dünyanın dev teknoloji şirketlerine anlatma fırsatı bulacak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, teknoloji alanındaki yatırımları takip etmek ve uluslararası yatırımcıları Türkiye’ye davet etmek için 22-25 Mayıs’ta Paris’te düzenlenecek VivaTech 2024 Uluslararası Startup ve Teknoloji Fuarı’na katılacaklarını ve heyette 16 startup’ın olacağını söyledi. Dağlıoğlu “VivaTech Teknoloji Fuarı, alanında önde gelen fuarlardan biri. Dünyanın dört bir yanından vizyon sahibi girişimcileri, yatırımcıları ve sektör liderlerini bir araya getiriyor. İş birlikleri, inovasyon ve yatırım için bir katalizör görevi görüyor” diye konuştu.

PROJELERİ YAPAY ZEKA

Fuara katılacak startup’ların yapay zekâ teknolojisi çalışmalarıyla öne çıktığına dikkat çeken Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu “Heyette, yapay zekâ, siber güvenlik, mobilite, tüketici alışkanlıkları, dijital bankacılık, yapay zekâ tabanlı içerik oluşturma, akıllı şarj çözümleri, artırılmış gerçeklik, müşteri yönetimi, üretim optimizasyonu, dijital pazarlama ve sağlıklı yaşam gibi farklı sektörlere yayılan startup’lar bulunuyor. Her startup, kendi alanında olumlu değişime yol açan çözümler sunuyor” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin ticaret ve yatırım fırsatlarının yanı sıra inovasyon, sürdürülebilirlik ve startup ekosistemlerinde öne çıktığına değinen Burak Dağlıoğlu “Invest in Türkiye markası altında ‘Türkiye: Sizin Dayanıklı Ortağınız’ mottosuyla katılacağımız teknoloji fuarında ülkemizin gerçekleştirdiği dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri politikalarının yanı sıra teknoloji reformlarını paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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