İleri malzemeye 340 milyon dolar! AKKÖK 2024’te yeni̇ yatırımlara başlayacak 

Geçtiğimiz yıl 240 milyon dolar yatırım yapan Akkök Holding, 2024 yılında ise 340 milyon dolar daha yatırım yapacağını açıkladı. Yatırımın odağında ise ileri malzeme ürünler, kimya, enerji ve gayrimenkul var.

ÖMER TEMUR'UN HABERİ - Kimya, enerji, gayrimenkul ve ileri malzemeler olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren Akkök Holding, enflasyonist ortama rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Yıl sonuna kadar 340 milyon dolar yatırım yapmayı planlayan grup son çeyrekte devreye girecek olan Epoksi yatırımı ile de 200 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek.

Küresel krizler, belirsizlikler, depremler ve seçim gündemiyle geçen 2023 yılını 4 milyar dolar kombine ciro ile kapattıklarını söyleyen Akkök Holding CEO’su Gökşin Durusoy “Bu dönemde yaklaşık 240 milyon dolar yatırım gerçekleştirdik. Kapasite artışı yatırımlarının devreye girdiği 2023’te 740 milyon dolar ihracat yaptık” dedi.

HİDROJENLİ KAMYONLARDA OLACAĞIZ

Durusoy, 2024 yılında stratejik sektör olarak gördükleri kimya, ileri malzemeler, enerji ve gayrimenkul alanındaki potansiyele odaklandıklarını belirterek yatırım planları hakkında ise şu bilgileri verdi: 2024 yılı için 340 milyon dolarlık bir yatırım bütçesi planladık. Aksa’da Mithra ve teknik elyaf iplik yatırımlarımız devam ediyor. Bir otomotiv devinin Türkiye’de üreteceği hidrojenli kamyonlarda olacağız. Akkim’de Epoksi yatırımımız bu sene son çeyrekte devreye girecek ve Türk ekonomisine 200 milyon dolar ithal ikamesi sağlayacak. Akcoat ve Epsilon Kompozit şirketlerimizin yatırımları da devam ediyor. Enerji sektöründe ise önceliğimiz finansal sürdürülebilirliği sağlamlaştırmak olacak. Ayrıca sınır ötesi enerji ticarete odaklanacağız. Bunun için Hollanda’da bir şirket kurduk.

Gayrimenkul tarafında yeni projelerin sinyalini veren Durusoy “Gayrimenkulde Akmerkez ve Akiş GYO var. Akmerkez’de doluluk oranları yüzde 98 seviyelerinde. Akiş tarafında ise 2024 ve 2025’te yeni yatırımlara başlayacağız” ifadelerini kullandı.

TARİHİN EN DÜŞÜK BORÇLULUK ORANI

Enflasyonla mücadeleye de değinen Durusoy “Enflasyon en büyük problem. Tüm paydaşların fedakârlık yapması lazım. Kısa vadede program dezavantajlı görünse de uzun vadede faydalı olacak” dedi. Grup olarak 2023 yılı sonunda ulaşılan tarihî düşük borçluluk seviyeleri ile zorlu döneme hazırlıklı girdiklerini dile getiren Durusoy “2024 yılının zorlu bir yıl olacak. Yıl sonunda TL bazında yüzde 50, ihracatta ise yüzde 10’un üzerinde büyüme ile 800 milyon dolar bekliyoruz. Ciroda asıl büyüme ise yatırımların devreye girmesiyle 2025’te olacak” diye konuştu.

DÖRT YILDA 165 PATENT ALDI

Gökşin Durusoy, rekabet avantajı sağlayacak yeni nesil ürünler ve teknolojiler geliştirmeye öncelik verdiklerini belirterek “AR-GE temelli çözümler üretiyoruz. Son 4 yılda 50 ürün grubu için 165 ayrı patent başvurumuzu yaptık ve 88 adet tasarım tescili aldık. AR-GE’ye yılda 40 milyon dolar civarında bütçe ayırıyoruz. Bu kuvvetli kasımızla birçok yeni ürün ürettik. Bunun güzel örneklerinden birisi tamamen kendi ekiplerimizin üretmeyi başardığı karbon elyaf tesisimiz, bir diğer örnek ise 2023 yılında açıkladığımız Mithra projemiz ile başlanılan UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) yatırımı oldu” dedi. Durusoy ayrıca Akkök Next’in malzeme teknolojilerine odaklanan derin teknoloji fonu 212 NexT’e üç yıllık dönemde 17 milyon dolarlık katkı sağlayacağını kaydetti.

HAFTADA DÖRT GÜN ÇALIŞMA ÖRNEK OLDU

Gökşin Durusoy, grup şirketlerinden Aksa Akrilik’in bir ilke imza atarak haftada 4 gün çalışma sistemine geçen ve bunu kalıcı hâle getiren ilk şirket olduğunu belirterek “4 günlük çalışmanın motivasyonu artırdığını gördük. Şirkete bağlılık arttı. Diğer grup şirketimiz Akkim de aynı sistemle çalışmaya geçti” ifadelerini kullandı.