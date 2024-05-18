Maxxen’den Aydın’a 25 milyon dolarlık batarya yatırımı 

Batarya depolama teknolojileri alanında çözümler sunacak Maxxen Energy hayata geçti. Maxxen Energy Aydın’a 25 milyon dolarlık batarya yatırımı yapıyor.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Yenilenebilir enerji sektörünün mühendislik firmalarından Kontek Enerji, batarya depolama teknolojileri alanında çözümler sunacak Maxxen Energy’i hayata geçirdi.

Maxxen Energy Aydın bu kapsamda 25 milyon dolar yatırımla Aydın Ortaklar Sanayi Bölgesinde 10 bin metrekarelik alanda batarya enerji depolama teknolojileri alanında üretim yapacak. Çin’in enerji depolama ürünlerinin lider üreticilerinden Hithium ile de iş birliğine giden Maxxen Energy, küresel pazarlara açılmayı hedefliyor.

Kontek Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Murat Özdemir, dünya genelinde rüzgâr ve güneş enerjisindeki toplam kurulu gücün yüzde 20’si kadar enerji depolama ihtiyacının bulunduğunu söyledi. Türkiye’de güneş ve rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 2035’te toplam 83 gigavata ulaşmasının hedeflendiğini belirten Özdemir, bu nedenle enerji depolama yatırımlarının önem kazandığını kaydetti. Özdemir, bu kapsamda, şirketin uzun süreli araştırmalar sonucunda Hithium ile çalışmaya karar verdiklerini bildirdi. Hithium Kurucusu ve Orta Doğu ve Afrika bölgesinden Sorumlu Genel Müdürü Sean Sunming Huang da Türkiye pazarına ilk defa Maxxen ortaklığıyla girdiklerini, birkaç yıl içerisinde pazarın büyük bir ivme kazanmasını öngördüklerini bildirdi.

Kontek Enerji İş Geliştirme Direktörü (CBDO) Ayhan Şahin ise anlaşma kapsamında Aydın’da Hithium markalı ürünlerin üretimini yapacaklarını bildirdi. Şahin, fabrikanın üretimine ilişkin de “2025’in ilk çeyreğinin sonunda üretime başlamış olacağız. Bu arada fabrikamız donanımlandırılıyor. Üretim kapasitesi ilk etapta 1 gigavatsaat olacak ama 2027’nin sonlarına doğru 3 gigavatsaatlık bir kapasiteyi öngörüyoruz. Biz konteynerlerde ya da diğer kabin tipi çözümlerde kendi markamızı, yani Maxxen markasını kullanabileceğiz ve bu şekilde bütün dünyaya ihraç edebileceğiz. Hedefimizde ilk etapta Avrupa ülkeleri var” diye konuştu.